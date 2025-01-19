Мирра Андреева проиграла первой ракетке мира в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка уступила белоруске Арине Соболенко, которая выиграла два последних Australian Open

Мирра Андреева (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в 1/4 финала Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 17-летняя россиянка, посеянная на турнире под 14-м номером, уступила белоруске Арине Соболенко, первой ракетке мира, со счетом 1:6, 2:6.

В личных встречах у Андреевой и 26-летней Соболенко счет стал 4:1 в пользу белоруски. Россиянка единственный раз побеждала ее в прошлом году в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Следующей соперницей Соболенко, которая выиграла два последних Australian Open, будет победительница пары Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Андреева занимает 15-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA в одиночном разряде. Она второй год подряд дошла на Australian Open до четвертого круга.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.