Мирра Андреева проиграла первой ракетке мира в 1/8 финала Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в 1/4 финала Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 17-летняя россиянка, посеянная на турнире под 14-м номером, уступила белоруске Арине Соболенко, первой ракетке мира, со счетом 1:6, 2:6.
В личных встречах у Андреевой и 26-летней Соболенко счет стал 4:1 в пользу белоруски. Россиянка единственный раз побеждала ее в прошлом году в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
Следующей соперницей Соболенко, которая выиграла два последних Australian Open, будет победительница пары Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
Андреева занимает 15-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA в одиночном разряде. Она второй год подряд дошла на Australian Open до четвертого круга.
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов