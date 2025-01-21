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Третья ракетка мира Гауфф не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Третья ракетка мира Гауфф уступила Бадосе в четвертьфинале Australian Open
Американская теннисистка проиграла испанке Пауле Бадосе, занимающей 12-е место в мировом рейтинге, со счетом 7:5, 6:4
Кори Гауфф
Кори Гауфф (Фото: Global Look Press)

Третья ракетка мира Кори Гауфф не смогла пробиться в полуфинал Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Американская теннисистка проиграла испанке Пауле Бадосе, занимающей 12-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4.

В полуфинале Бадоса встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Анастасией Павлюченковой, занимающей 32-е место в рейтинге.

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27-летняя Бадоса впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open. До нынешнего сезона лучшим результатом испанской теннисистки был выход в четвертый раунд турнира в 2022 году.

20-летняя Гауфф занимает третье место в рейтинге WTA. На счету американки девять титулов под эгидой организации. В 2023 году теннисистка стала победительницей US Open.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема», который проходит с 12 по 26 января в Мельбурне на харде. Призовой фонд турнира составляет $59,8 млн. У женщин действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко (1), а среди мужчин — итальянец Янник Синнер.

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