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Чемпион UFC Двалишвили обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым

Чемпион UFC Двалишвили обманул атлетическую комиссию перед боем с Нурмагомедовым
По словам грузинского бойца, он переживал, что его не допустят до поединка из-за сильных порезов на ноге, поэтому во время медосмотра пошел на хитрость, не рассказав о них
Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили (Фото: Harry How / Getty Images)

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал, что обманул атлетическую комиссию Калифорнии перед боем с Умаром Нурмагомедовым.

Грузин получил множественные порезы на правой ноге, врезавшись в лестницу незадолго до поединка, и раны долго не заживали. Боясь, что его не допустят до боя Двалишвили в ходе прохождения медосмотра пошел на небольшую хитрость.

«В Калифорнии очень строгая комиссия. На медосмотре парень из комиссии попросил меня показать голень, и я поднял левую штанину. Он продолжал говорить, а затем попросил показать другую ногу, а я снова показал ему левую. И он так и не узнал о порезе», — цитирует Двалишвили MMA Junkie.

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Двалишвили рассказал, что на его ногу пришлось наложить 27 швов. Он также выложил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото со своими травмами.

Двалишвили 19 января на турнире UFC 311 победил Нурмагомедова единогласным решением судей.

Россиянин потерпел первое поражение в ММА в карьере при 18 победах. Двалишвили стал чемпионом UFC в сентябре прошлого года, победив американца Шона О'Мэлли. На счету 34-летнего грузина 19 побед и четыре поражения.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов
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