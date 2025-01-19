Брат Нурмагомедова сенсационно проиграл в бою за титул чемпиона UFC
Российский боец Умар Нурмагомедов единогласным решением уступил грузину Мерабу Двалишвили в чемпионском поединке на турнире UFC 311, который проходит в Лос-Анджелесе.
Бой продолжался все пять раундов.
Нурмагомедов не смог отобрать у Двалишвили чемпионский титул UFC в легчайшем весе.
Нурмагомедов считался явным фаворитом, на его победу букмекеры давали коэффициент порядка 1,3, Двалишвили — более 3.
29-летний Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел первое поражение в ММА в карьере при 18 победах.
Двалишвили стал чемпионом UFC в сентябре прошлого года, победив американца Шона О'Мэлли. На счету 34-летнего грузина теперь 19 побед и четыре поражения.
В главном поединке турнира UFC 311 сразятся чемпион в легком весе Ислам Махачев и бразилец Ренато Мойкано, заменивший травмированного Армана Царукяна.
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