Брат Нурмагомедова сенсационно проиграл в бою за титул чемпиона UFC

Умар Нурмагомедов не смог отобрать чемпионский пояс в легчайшем весе у грузина Мераба Двалишвили

Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов (Фото: IMAGO / Louis Grasse / SPP / Global Look Press)

Российский боец Умар Нурмагомедов единогласным решением уступил грузину Мерабу Двалишвили в чемпионском поединке на турнире UFC 311, который проходит в Лос-Анджелесе.

Бой продолжался все пять раундов.

Фото: Карточки судей

Нурмагомедов не смог отобрать у Двалишвили чемпионский титул UFC в легчайшем весе.

Нурмагомедов считался явным фаворитом, на его победу букмекеры давали коэффициент порядка 1,3, Двалишвили — более 3.

29-летний Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел первое поражение в ММА в карьере при 18 победах.

Двалишвили стал чемпионом UFC в сентябре прошлого года, победив американца Шона О'Мэлли. На счету 34-летнего грузина теперь 19 побед и четыре поражения.

В главном поединке турнира UFC 311 сразятся чемпион в легком весе Ислам Махачев и бразилец Ренато Мойкано, заменивший травмированного Армана Царукяна.