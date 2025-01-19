«Умар не был готов». Эксперты — о поражении Нурмагомедова в UFC

Троюродный брат Нурмагомедова потерпел первое поражение в карьере, проиграв Мерабу Двалишвили. Как отреагировали эксперты на результат боя — в материале «РБК Спорт»

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили (Фото: Louis Grasse / Global look press)

Как прошел бой

Российский боец Умар Нурмагомедов проиграл в соглавном бою грузину Мерабу Двалишвили на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Поединок продолжался все пять раундов, по итогам которого судьи единогласно отдали победу грузину — 48–47, 48–47, 49–46.

На счету 34-летнего Двалишвили теперь 19 побед и четыре поражения. У 28-летнего Нурмагомедова – 18 побед и одно поражение. За поединок Двалишвили может получить около $600 тыс., а Нурмагомедов в два раза меньше — $300 тыс. Такие данные приводит EssentiallySports.

После завершения боя Нурмагомедов высказал свое мнение о результатах поединка. Он заявил, что не считает себя проигравшим и намерен пересмотреть бой. «Не думаю, что проиграл этот бой, но в любом случае вся хвала Аллаху. После первого раунда я не мог панчить, мне кажется, я сломал руку. Я должен пересмотреть бой, не уверен, что я проиграл».

Также боец отметил, что был готов к любым трудностям, но не ожидал травмы руки. «Я всего ожидал, он жесткий парень, единственное, чего я не ожидал, — это перелом руки в первом раунде. Спасибо всем фанам за поддержку».

Мераб Двалишвили прокомментировал победу, рассказав о своей травме перед боем против россиянина. «Я всегда тренируюсь, я — машина. Когда взял этот бой, у меня были травма голени, сечка большая и инфекция, но я принял бой на шестинедельном уведомлении. Нога постоянно болела, также у меня были боли в пояснице. Умар жесткий боец, он хорош. Он называл меня старым. Да, я старый, но я пашу каждый день, и я человек старой школы. Я верю в старую школу», — заявил он.

Боец добавил, что не стоит его недооценивать: «Весь мир был против меня, но мне плевать, я верил в себя и верил в тяжелую работу».

В сентябре прошлого года Мераб Двалишвили стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив американца Шона О'Мэлли на турнире в Лас-Вегасе.

Как отреагировали эксперты на результат боя

Эдуард Вартанян, первый в истории турнира ACA (Absolute Championship Akhmat) временный чемпион в легком весе

«Двалишвили всегда так работает, он темповик. Мне кажется, у Умара силы иссякли, потому что он и не был готов, то есть это одно из другого выходит. Во время боя Мераб играл на публику. У Нурмагомедова были большие коэффициенты. Я думал, что он выиграет. Удивлен его проигрышем», — заявил «РБК Спорт» Вартанян.

Хавьер Мендес, американский тренер MMA и команды Хабиба Нурмагомедова

«Это было хорошо, что зрители и судьи были на его стороне. Но я, честно говоря, думал, что Умар выиграл бой. Мы не знали, что он сломал руку в первом раунде, потому что он нам об этом не сказал. В целом, это был отличный бой, и Мераб — отличный боец, и независимо от моих чувств, он одержал победу. Умар вернется с большим опытом, и в двух из трех боев он завоюет титул», — сказал Мендес в разговоре с «РБК Спорт».

Расул Магомедалиев, тренер, имевший опыт работы с российским бойцом Шарой Буллетом и Владимиром Минеевым

«Я уже говорил, что если Умар сможет вырубить его, то он мог бы выиграть, а если нет, то проиграет. В принципе, так и получилось», — сказал Магомедалиев «РБК Спорт».

Арман Царукян, армяно-российского боец UFC

«Просто зверь, просто машина. Вот это просто красавчик!» — написал Царукян в соцсетях.

Петр Ян, бывший чемпион UFC в легчайшем весе

«Поздравляю машину Мераба Двалишвили, это было впечатляюще. Не могу дождаться, когда мы снова это сделаем», — написал Ян в соцсетях.

Олег Тактаров, первый российский чемпион UFC.

«Наверное, один из самых жестких и бескомпромиссных боев, которые я когда-либо видел. Ненависть брызжет за пределы октагона. Не знаю, что сейчас будет в пятом раунде. Я не знаю, как они вообще дышат и держатся на ногах. Столько ненависти!» — сказал Тактаров на видео во время поединка, которое выложил в соцсети.

Дрикус дю Плесси, чемпион UFC в среднем весе

«Вот это да! Мераб, наслаждайся заслуженным уважением. Это был невероятный перформанс от обоих бойцов», — написал Дрикус на своей странице в соцсети.

Ирина Алексеева, российский боец UFC

«Еще до боя я говорила, что Мераб будет фаворитом, потому что большое значение играет опыт и кардио. У Двалишвили очень тяжелая история движения к титулу. Вряд ли человек, который работал на стройке, хочет туда вернуться. У него слишком большая мотивация и более сложный путь, чем у Умара. Мне кажется, что у Мераба гораздо больше внутренней злости, чем у Умара. Все же у Нурмагомедова была более простая дорога к титулу, чем так и возмущался Мераб до боя. Но сегодня Двалишвили показал всем, на что он способен, и полностью оправдал звание кардиомашины, как его называют», — приводит слова Алексеевой Metaratings.

Михаил Рагозин, боец RCC в среднем весе

«Бой был достаточно близкий, но я считаю, что достаточно заслуженно победу отдали Мерабу. Третий, четвертый, пятый раунды он забрал за счет агрессии и напора. Хорошо играл на публику и судей, оказывал своеобразное давление. Плюс он действующий чемпион, и мы все знаем, что забирать титулы надо увереннее», — заявил Рагозин «Матч ТВ».