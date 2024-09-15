Двалишвили победил О'Мэлли и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

Двалишвили стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

Мераб Двалишвили в главном поединке турнира UFC 306 отобрался чемпионский титул у Шона О'Мэлли

Мераб Двалишвили (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Американский боец Шон О'Мэлли уступил грузину Мерабу Двалишвили в главном поединке турнира UFC 306, который прошел Парадайсе (штат Невада, США).О'Мэлли не смог защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

О'Мэлли завоевал этот титул в августе 2023 года, победив Алджамейна Стерлинга. Он проводил вторую защиту.

Двалишвили впервые боролся за чемпионский титул UFC.

На счету 29-летнего О'Мэлли теперь 18 побед и два поражения в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. У 33-летнего Двалишвили 18 побед и четыре поражения.