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Спорт ,  
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Двалишвили стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

Двалишвили победил О'Мэлли и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе
Мераб Двалишвили в главном поединке турнира UFC 306 отобрался чемпионский титул у Шона О'Мэлли
Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Американский боец Шон О'Мэлли уступил грузину Мерабу Двалишвили в главном поединке турнира UFC 306, который прошел Парадайсе (штат Невада, США).О'Мэлли не смог защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

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О'Мэлли завоевал этот титул в августе 2023 года, победив Алджамейна Стерлинга. Он проводил вторую защиту.

Двалишвили впервые боролся за чемпионский титул UFC.

На счету 29-летнего О'Мэлли теперь 18 побед и два поражения в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. У 33-летнего Двалишвили 18 побед и четыре поражения.

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Теги
смешанные единоборства (ММА) UFC Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли

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