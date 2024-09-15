Двалишвили стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе
Американский боец Шон О'Мэлли уступил грузину Мерабу Двалишвили в главном поединке турнира UFC 306, который прошел Парадайсе (штат Невада, США).О'Мэлли не смог защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
О'Мэлли завоевал этот титул в августе 2023 года, победив Алджамейна Стерлинга. Он проводил вторую защиту.
Двалишвили впервые боролся за чемпионский титул UFC.
На счету 29-летнего О'Мэлли теперь 18 побед и два поражения в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. У 33-летнего Двалишвили 18 побед и четыре поражения.
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