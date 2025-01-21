Скандалисты и глава ФИФА. Кто из звезд спорта посетил инаугурацию Трампа

В Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа. Кто из звезд спорта посетил мероприятие — в материале «РБК Спорт»

Президент ФИФА Джанни Инфантино (Фото: FIFA)

В Капитолии прошла инаугурация Дональда Трампа, который во второй раз вступил в должность президента США. Мероприятие посетило множество звезд спорта.

Среди них был глава ФИФА Джанни Инфантино. Трамп ранее не раз называл Инфантино своим другом. «Мы знаем друг друга уже давно, и я очень польщен, что у нас такие отношения, потому что футбол сейчас на подъеме», — говорил Трамп.

Президент ФИФА Джанни Инфантино (справа) (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент ФИФА даже присутствовал на митинге в честь победы Трампа, который прошел в Вашингтоне накануне инаугурации.

«Какая невероятная честь и привилегия для ФИФА и для меня как президента ФИФА получить признание президента Дональда Трампа во время его победной речи на митинге в Вашингтоне, — написал он тогда в соцсетях. — Господин Трамп, ваша публичная демонстрация поддержки как нового президента США — показатель большого уважения к ФИФА, а также продолжающегося роста популярности нашей игры во всем мире».

Фото: FIFA

«Я хотел бы поблагодарить президента Трампа, с которым у меня большая дружба, и заверить его, что вместе мы сделаем не только Америку снова великой, но и весь мир, конечно, потому что футбол — или соккер — объединяет мир», — добавил он.

Президент UFC Дэйна Уайт и 44-й президент США Барак Обама (Фото: Shawn Thew/EPA/Bloomberg via Getty Images)

На инаугурации присутствовал большой десант звезд ММА и бокса. Глава UFC Дэйна Уайт сыграл заметную роль в предвыборной кампании Трампа.

Джо Роган (Фото: Global Look Press)

Трампа также активно поддерживал известный комик и актер Джо Роган, который работает комментатором UFC c первых турниров. По словам Уайта, Роган поначалу работал бесплатно.

Конор Макгрегор

Самый кассовый боец в истории UFC Конор Макгрегор тоже с первых дней активно поддерживал Трампа. Однако после слов Трампа, что его самым любимым бойцом является Хабиб Нурмагомедов, ирландец заявил о разочаровании в американском политике. Но на инаугурацию Макгрегор пришел.

Эвандер Холифилд и Конор Макгрегор (Фото: соцсети Эвандера Холифилда)

Присутствовал на мероприятии и легенда бокса Эвандер Холифилд.

Video

Холифилда часто можно было заметить в компании с соперником по чемпионскому бою Майком Тайсоном, а также братьями Джейком и Логаном Полами, которые участвуют в профессиональных боях со звездами ММА и бокса.

Звезды UFC Жорж Сен-Пьер (слева) и Джон Джонс (по центру) (Фото: соцсети Гордона Кинга Райана)

В числе гостей торжественного мероприятия были легенды UFC Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс.

Хорхе Мосвидаль (слева) (Фото: cоцсети Хорхе Мосвидаля)

Многие звезды ММА поддержали Трампа во время кампании. В их числе оказался и автор самого быстрого нокаута в истории UFC Хорхе Мосвидаль.

Игрок клуба НХЛ "Эдмонтон" Эвандер Кейн (слева) и легенда хоккея Уэйн Гретцки (справа) (Фото: соцсети Эвандер Кейн )

На церемонии были и представители НХЛ. Ранее Трамп предложил легенде хоккея Уэйну Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады, на что последний ответил отказом. Но инаугурацию канадец посетил.

Майк Тайсон и игрок клуба НХЛ "Эдмонтон" Эвандер Кейн (справа) (Фото: соцсети Эвандер Кейн )

Ранее Трамп предложил включить Канаду в состав США, на это резко отреагировали канадские политики и бизнесмены. Гретцки и Сен-Пьер оказались одними из немногих канадцев, приглашенных на мероприятие.

В этом списке оказался и нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн. Канадец является едва ли не самым скандальным хоккеистом современности. Он обвинялся в домашнем насилии, управлением автомобиля в нетрезвом состоянии, незаконных ставках, подделывании документов о вакцинации от COVID-19, а также проходил по другим уголовным и административным делам.

Из присутствовавших на инаугурации звезд по числу арестов с Кейном может сравниться только Джон Джонс, который множество раз проходил по уголовным делам.

После слов Трампа о величии капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина СМИ предположили, что российский форвард тоже посетит инаугурацию. Однако хоккеиста на церемонии не было, его команда на данный момент проводит выездную серию.

Даника Патрик (Фото: Samuel Corum/Getty Images)

Также инаугурацию посетила самая известная автогонщица Даника Патрик, которая активно участвовала в предвыборной кампании Трампа.