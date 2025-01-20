Трамп назвал Овечкина великим игроком
Избранный президент США Дональд Трамп назвал хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «великим игроком». Об этом он заявил, выступая на домашней для этого клуба Capital One Arena с последней перед инаугурацией речью на Make America Great Again Victory Rally.
«Владельца этой арены, они великолепны <...> и их команда очень успешна, а Овечкин — великий игрок, не так ли?» — сказал он.
Овечкин 17 января установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забил, в матче против «Оттавы». Голкипер этого клуба Леэви Мериляйнен стал 179-м на счету российского нападающего. Овечкин побил рекорд чеха Яромира Ягра.
Российский хоккеист также увеличил общее число своих голов в чемпионатах НХЛ до 874, сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги за всю историю.
Трамп в конце прошлого года предложил Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра Канады, на фоне своих заявлений о намерении сделать эту страну частью США.
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