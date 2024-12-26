Трамп предложил Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады

Дональд Трамп заявил, что Уэйну Гретцки не пришлось бы проводить предвыборную кампанию из-за своей популярности

Дональд Трамп (Фото: Allison Robbert - Pool via CNP)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что предложил легендарному канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра Канады. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Я только что поговорил с Уэйном Гретцки, которого в хоккейных кругах знают как великого. Я сказал: «Уэйн, почему бы тебе не баллотироваться на пост премьер-министра Канады, который скоро будет известен как губернатор Канады, тебе даже не пришлось бы вести предвыборную кампанию», — отметил Трамп.

По словам будущего лидера США, Гретцки не проявил интереса к его предложению. Хоккеист пока публично не прокомментировал заявление Трампа.

Гретцки — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен НХЛ по всем показателям результативности: заброшенным шайбам, результативным передачам и очкам.

В начале декабря Трамп в разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо в шутку заявил о возможности включения Канады в состав США. В ходе встречи будущий глава государства отметил, что рассматривает подобный вариант в случае негативных последствий от введенных им 25-процентных пошлин на канадские товары. «Если пошлины убьют канадскую экономику, это будет логичным шагом», — отметил Трамп.

Республиканец связывает введение пошлин на товары из Канады и Мексики с борьбой против нелегальной миграции и наркотрафика. По словам Трампа, сегодня наркотики поступают в США в беспрецедентных объемах, и обе страны, Канада и Мексика, обладают всеми необходимыми средствами для решения этой проблемы. Трамп предлагал и Мексике присоединиться к США, ссылаясь на схожие экономические и социальные аргументы.