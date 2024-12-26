 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Трамп предложил Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады

Трамп предложил экс-хоккеисту Гретцки баллотироваться на пост премьера Канады
Дональд Трамп заявил, что Уэйну Гретцки не пришлось бы проводить предвыборную кампанию из-за своей популярности
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Allison Robbert - Pool via CNP)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что предложил легендарному канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра Канады. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Я только что поговорил с Уэйном Гретцки, которого в хоккейных кругах знают как великого. Я сказал: «Уэйн, почему бы тебе не баллотироваться на пост премьер-министра Канады, который скоро будет известен как губернатор Канады, тебе даже не пришлось бы вести предвыборную кампанию», — отметил Трамп.

По словам будущего лидера США, Гретцки не проявил интереса к его предложению. Хоккеист пока публично не прокомментировал заявление Трампа.

Гретцки — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен НХЛ по всем показателям результативности: заброшенным шайбам, результативным передачам и очкам.

В начале декабря Трамп в разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо в шутку заявил о возможности включения Канады в состав США. В ходе встречи будущий глава государства отметил, что рассматривает подобный вариант в случае негативных последствий от введенных им 25-процентных пошлин на канадские товары. «Если пошлины убьют канадскую экономику, это будет логичным шагом», — отметил Трамп.

Республиканец связывает введение пошлин на товары из Канады и Мексики с борьбой против нелегальной миграции и наркотрафика. По словам Трампа, сегодня наркотики поступают в США в беспрецедентных объемах, и обе страны, Канада и Мексика, обладают всеми необходимыми средствами для решения этой проблемы. Трамп предлагал и Мексике присоединиться к США, ссылаясь на схожие экономические и социальные аргументы.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Уэйн Гретцки Дональд Трамп Хоккей президент США сборная Канады
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Гретцки назвал Овечкина «быком»
Спорт
В НХЛ подготовили план на матч, в котором Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Гретцки начнет сопровождать Овечкина, когда до рекорда останется 4 шайбы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное⁠Общество, 11:15
История, технологии, принципы: за что мы ценим бренд CornelianiСтиль, 11:12
Прокуратура обязала зоопарк греть воду в вольерах белых медведейОбщество, 11:12
Хинштейн анонсировал выплаты пострадавшим при обстреле курского ЛьговаПолитика, 11:10
FT узнала о забитой элитными сумками для России квартире в ИталииБизнес, 11:09
В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классовНедвижимость, 11:09
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и Wey, 11:05
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Хуснуллин рассказал о 50 мерах поддержки стройотраслиНедвижимость, 11:02
Километры гирлянд: как выглядят города России в канун Нового годаОбщество, 11:02 
CDP Sendsay и фонд «Природа и люди» запустили новогодний спецпроектРБК Компании, 11:00
Как столица движется к бережливому производствуОтрасли, 11:00
Глава Якутии назвал «тяжелой историей» пожар в изоляторе с военнымиОбщество, 10:50
ЦБ возобновит покупку валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилуФинансы, 10:45
Байден осудил российский удар по энергетике Украины 25 декабряПолитика, 10:43