Команда фигуриста Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам
Команда фигуриста Дмитрия Козловского стала победителем турнира по прыжкам в Москве и получит призовые в размере 5 млн руб.
За победившую команду выступали Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Дмитрий Алиев, дуэты Александра Бойкова / Козловский и Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков.
В состав команды Александра Галлямова, которая заняла второе место и получит 3 млн руб., вошли Анастасия Мишина, дуэт Елизавета Осокина / Артем Грицаенко, Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Елизавета Туктамышева, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи и Петр Гуменник.
Команда Козловского опередила команду Галлямова на 52,89 балла.
Накануне прошел личный турнир по прыжкам, в котором победили Федотов, Базылюк и Осокина/Грицаенко, получив по 1 млн руб.
В прошлом году чемпионат России по прыжкам выиграли Камила Валиева и Григорий Федоров, а также команда Евгения Плющенко.
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