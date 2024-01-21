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Команда фигуриста Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам

Команда Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам и получит ₽5 млн
Во второй день прыжкового турнира команда Дмитрия Козловского победила команду Александра Галлямова, набрав почти на 53 балла больше
Фигуристы Артем Грицаенко, Анастасия Мишина, Елизавета Туктамышева и Александр Галлямов во время чемпионата по прыжкам
Фигуристы Артем Грицаенко, Анастасия Мишина, Елизавета Туктамышева и Александр Галлямов во время чемпионата по прыжкам (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Команда фигуриста Дмитрия Козловского стала победителем турнира по прыжкам в Москве и получит призовые в размере 5 млн руб.

За победившую команду выступали Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Дмитрий Алиев, дуэты Александра Бойкова / Козловский и Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков.

В состав команды Александра Галлямова, которая заняла второе место и получит 3 млн руб., вошли Анастасия Мишина, дуэт Елизавета Осокина / Артем Грицаенко, Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Елизавета Туктамышева, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи и Петр Гуменник.

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Маргарита Базылюк

Команда Козловского опередила команду Галлямова на 52,89 балла.

Накануне прошел личный турнир по прыжкам, в котором победили Федотов, Базылюк и Осокина/Грицаенко, получив по 1 млн руб.

В прошлом году чемпионат России по прыжкам выиграли Камила Валиева и Григорий Федоров, а также команда Евгения Плющенко.

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Анна Сатдинова
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