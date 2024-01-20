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Туктамышева выступит в командном чемпионате России по прыжкам

Туктамышева вошла в число участников командного чемпионата России по прыжкам
Соревнования пройдут в воскресенье, 21 января, в Москве на «ЦСКА Арене». Чемпионка мира-2015 Туктамышева в прошлом году приостановила профессиональную карьеру
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева вошла в состав участников командного турнира на чемпионате России по прыжкам в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале федерации фигурного катания страны.

Соревнования начнутся в 14:00 мск 21 января.

Из одиночниц в турнире выступят чемпионка России по прыжкам в личном турнире Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Софья Муравьева, Аделия Петросян и Туктамышева.

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Маргарита Базылюк

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В октябре прошлого года она сообщила, что решила приостановить профессиональную карьеру, «чтобы заниматься собой». На последнем чемпионате России в декабре 2022 года она стала третьей.

Из одиночников в турнире выступят Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Лев Лазарев, Иван Попов, Евгений Семененко, Арсений Федотов; из пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

В турнире будут участвовать две команды. В каждой из них — свой капитан: это Козловский и Галлямов. Состав будет определен жеребьевкой.

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