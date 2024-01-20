Фигуристка Базылюк в 12 лет выиграла чемпионат России по прыжкам, Петросян — 2-я

Ученица Тутберидзе в 12 лет выиграла чемпионат России по прыжкам

Маргарита Базылюк в финале опередила действующую чемпионку России в одиночном катании Аделию Петросян и Елену Костылеву. За победу она получит 1 млн руб. В мужских соревнованиях лучшим стал Арсений Федотов

Маргарита Базылюк (Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press)

Фигуристка Маргарита Базылюк одержала победу в соревнованиях одиночниц на чемпионате России по прыжкам, который проходит на «ЦСКА Арене» в Москве.

12-летняя спортсменка, которая занимается у Этери Тутберидзе, набрала в финале 70,29 балла.

Действующая чемпионка России Аделия Петросян в одиночном катании стала второй (57,89), Елена Костылева заняла третье место (54,69).

Ранее в субботу в соревнованиях одиночников победил 14-летний ученик Тутберидзе Арсений Федотов (71,75), второе место занял Иван Попов (66,61), третье — Лев Лазарев (52,25). У спортивных пар лучшими стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, серебро досталось чемпионам Европы 2020 года Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (21,34), бронзу разделили олимпийские чемпионы Пекина в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков

В воскресенье состоится командный турнир. За победу в личном турнире в каждой дисциплине предусмотрено по 1 млн руб., в командном турнире — 5 млн руб.

В прошлом году чемпионат России по прыжкам выиграли Камила Валиева и Григорий Федоров, а также команда Евгения Плющенко.