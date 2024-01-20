Ученица Тутберидзе в 12 лет выиграла чемпионат России по прыжкам
Фигуристка Маргарита Базылюк одержала победу в соревнованиях одиночниц на чемпионате России по прыжкам, который проходит на «ЦСКА Арене» в Москве.
12-летняя спортсменка, которая занимается у Этери Тутберидзе, набрала в финале 70,29 балла.
Действующая чемпионка России Аделия Петросян в одиночном катании стала второй (57,89), Елена Костылева заняла третье место (54,69).
Ранее в субботу в соревнованиях одиночников победил 14-летний ученик Тутберидзе Арсений Федотов (71,75), второе место занял Иван Попов (66,61), третье — Лев Лазарев (52,25). У спортивных пар лучшими стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, серебро досталось чемпионам Европы 2020 года Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (21,34), бронзу разделили олимпийские чемпионы Пекина в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков
В воскресенье состоится командный турнир. За победу в личном турнире в каждой дисциплине предусмотрено по 1 млн руб., в командном турнире — 5 млн руб.
В прошлом году чемпионат России по прыжкам выиграли Камила Валиева и Григорий Федоров, а также команда Евгения Плющенко.
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