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«Одаренные». Две дебютантки из России вышли в 1/8 финала Australian Open

Тарпищев — о выходе двух дебютанток из России в 1/8 финала Australian Open
Две российские дебютантки Australian Open Мирра Андреева и Мария Тимофеева пробились в 1/8 финала турнира. Что говорят об успехе молодого поколения российских теннисисток — в подборке «РБК Спорт»
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Julian Finney / Getty Images)

В четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема», в женском одиночном разряде вышли три российские теннисистки. Среди них две дебютантки турнира 16-летняя Мирра Андреева, которая в 1/8 финала встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, и 20-летняя Мария Тимофеева, которая сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Помимо Андреевой и Тимофеевой в четвертый круг пробилась Анна Калинская. 25-летняя россиянка не является дебютанткой, но уже дошла до своего лучшего результата в карьере: она впервые в карьере вышла в четвертый круг на турнире «Большого шлема».

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.

Мнение экспертов

Шамиль Тарпищев, глава Федерации тенниса России (ФТР)

«Все восемь человек, которые прошли в основную сетку турнира, заслуживают внимания и уважения, поэтому я бы не стал выделять только дошедших до 1/8 финала. Они все прыгнули выше головы, сыграли свои лучшие матчи. Я считаю успехом, что три молодые спортсменки продолжают борьбу. Именно молодые поддержали честь России и показали достойные результаты. В прошлом году мы выиграли практически все по юниорам у девушек, поэтому можно уверенно говорить, что растет одаренное поколение. И Анна Пушкарева в прошлом году, в 13 лет выиграла юниорский турнир в Германии, который приравнивается к чемпионату мира, тогда же выстрелили сестры Андреевы, также сейчас играют три девочки из России на юниорских соревнованиях. Очевидно, что это хорошая смена поколения и мы довольны, что у нас очень хорошие лидеры. Растет доминирующее поколение, за которым будет будущее», — сказал Тарпищев «РБК Спорт»

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«Касательно Мирры Андреевой, она ворвалась в тур еще в прошлом году. Психологически ей несложно будет играть в нынешнем сезоне, потому что ей нечего терять. Она играет смело и борется за каждый мяч. Мы могли ожидать от Мирры такого результата. Касательно Маши Тимофеевой, это суперхороший результат. Если посмотреть на женскую сетку, то много девушек, которые из квалификации прошли несколько кругов — это говорит о том, что уровень женского тенниса преподносит сюрпризы. Маша, как раз, стала тем сюрпризом из квалификации. Она показала хороший теннис, обыграла хороших игроков. То, что появляются такие российских теннисистки, это здорово. К сожалению, почти все тренируются за пределами нашей страны — так сложилось, что в Европе проще тренироваться и передвигаться. Безусловно, можно говорить, что российская детская школа тенниса очень сильная», — заявила Брюховец «РБК Спорт».

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Виктор Янчук, председатель международной федерации тенниса от СССР (1983–1990)

«Выход двух дебютанток — хороший результат для Федерации тенниса России. Юные девочки прибавляют. Они играют в свою силу, демонстрируют соответствующее мастерство. Преждевременно говорить о том, насколько у нас одареннее поколение. Необходимо, чтобы прошло определенное время, были результаты. Но их перспективы радуют. Они способные, талантливые, но нужно еще поработать и устояться, чтобы их результаты были фактом, проверенным временем», — сказал Янчук «РБК Спорт».

Андрей Чесноков, бывший теннисист, полуфиналист Открытого чемпионата Франции 1989 года, а ныне тренер

«У наших дебютанток очень хороший результат. Андреева сотворила чудо в третьем круге, такое не каждый день происходит. Но пока Мирра немного зеленоватая, она еще формируется как игрок, у нее есть пока недостатки. При этом, по тому потенциалу, который она имеет, по тому, как феноменально двигается по корту, и по уровню прогресса, она точно в ближайшее время войдет в топ-20 мира. Касательно Тимофеевой, она мне очень понравилась, как игрок. Раньше почему-то она была для меня на вторых позициях. Но если она продолжит так играть, то потенциально может далеко пойти вверх», — заявил Чесноков «РБК Спорт».

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