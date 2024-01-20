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Первая ракетка мира сенсационно вылетела в третьем круге Australian Open

Первая ракетка мира Свёнтек сенсационно вылетела в третьем круге Australian Open
Полька Ига Свёнтек уступила 19-летней Линде Носковой из Чехии
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши не смогла выйти вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 22-летняя полька неожиданно уступила чешке Линде Носковой, 50-й ракетке мира, со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

В 1/8 финала 19-летняя Носкова сыграет с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария).

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В 2022 году Свёнтек играла в полуфинале Australian Open, это ее лучший результат на этом турнире. Полька побеждала на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023) и US Open (2022).

Носкова впервые в своей карьере выступает в основной сетке Australian Open. Ранее на турнирах «Большого шлема» она не доходила дальше второго раунда.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.

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