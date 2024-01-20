 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open

Даниил Медведев победил Оже-Альяссима и вышел в 1/8 финала Australian Open
Первая ракетка России в третьем круге без проблем обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Его следующим соперником будет португалец Нуну Боржес, занимающий 69-е место в рейтинге ATP
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 27-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил канадца Феликса Оже-Альяссима, 30-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

Следующим соперником Медведева будет португалец Нуну Боржес (69-й номер рейтинга ATP), неожиданно обыгравший 13-го сеяного, болгарина Григора Димитрова (6:7, 6:4, 6:2, 7:6).

Даниил Медведев объяснил отыгрыш с 0:2 на Australian Open сменой ракетки
Спорт
Даниил Медведев

В мужской сетке остались три россиянина. Андрей Рублев в 1/8 финала сыграет против австралийца Алекса де Минаура, Карен Хачанов встретится с итальянцем Янником Синнером.

Медведев — третья ракетка мира, на его счету 20 титулов ATP в карьере. Россиянин в прошлом сезоне завоевал трофеи в Роттердаме, Дохе, Дубае, а также на турнирах серии «Мастерс» в Майами и Риме, играл в финале US Open.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Даниил Медведев
Материалы по теме
Россиянка и украинка пожали друг другу руки на Australian Open
Спорт
Павлюченкова снялась с парного матча на Australian Open из-за травмы
Спорт
Три российские теннисистки вышли в 1/8 финала Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
В резиденции премьер-министра Греции произошел пожар Общество, 13:43
Первая ракетка мира сенсационно вылетела в третьем круге Australian Open Спорт, 13:37
Киев сообщил о сложной ситуации на фронте Политика, 13:30
Литва предложила вложить деньги вместо носка в танк Политика, 13:23
Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open Спорт, 13:21
Захарова заявила о смене на Западе лозунга о России Политика, 13:15
Россиянка и украинка пожали друг другу руки на Australian Open Спорт, 13:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Крупнейший в России завод томатной пасты столкнулся с нехваткой семян Бизнес, 13:03
Путин поздравил Великий Новгород с годовщиной Дня освобождения города Политика, 12:55
Инфраструктура Москвы, комфорт загорода: что предлагают ЖК Подмосковья РБК и ПИК, 12:50
ОАЭ предупредили США об истекающем времени до региональной войны Политика, 12:42
Клуб Овечкина подписал контракт с белорусским форвардом на $16,87 млн Спорт, 12:40
Reuters узнал о гибели члена КСИР при ударе Израиля по Сирии Политика, 12:34
В Южно-Сахалинске спасли около 150 собак во время пожара в приюте Общество, 12:21