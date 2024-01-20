Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 27-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил канадца Феликса Оже-Альяссима, 30-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4, 6:3.
Следующим соперником Медведева будет португалец Нуну Боржес (69-й номер рейтинга ATP), неожиданно обыгравший 13-го сеяного, болгарина Григора Димитрова (6:7, 6:4, 6:2, 7:6).
В мужской сетке остались три россиянина. Андрей Рублев в 1/8 финала сыграет против австралийца Алекса де Минаура, Карен Хачанов встретится с итальянцем Янником Синнером.
Медведев — третья ракетка мира, на его счету 20 титулов ATP в карьере. Россиянин в прошлом сезоне завоевал трофеи в Роттердаме, Дохе, Дубае, а также на турнирах серии «Мастерс» в Майами и Риме, играл в финале US Open.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович.
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