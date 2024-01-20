Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open

Даниил Медведев победил Оже-Альяссима и вышел в 1/8 финала Australian Open

Первая ракетка России в третьем круге без проблем обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Его следующим соперником будет португалец Нуну Боржес, занимающий 69-е место в рейтинге ATP

Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 27-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил канадца Феликса Оже-Альяссима, 30-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

Следующим соперником Медведева будет португалец Нуну Боржес (69-й номер рейтинга ATP), неожиданно обыгравший 13-го сеяного, болгарина Григора Димитрова (6:7, 6:4, 6:2, 7:6).

В мужской сетке остались три россиянина. Андрей Рублев в 1/8 финала сыграет против австралийца Алекса де Минаура, Карен Хачанов встретится с итальянцем Янником Синнером.

Медведев — третья ракетка мира, на его счету 20 титулов ATP в карьере. Россиянин в прошлом сезоне завоевал трофеи в Роттердаме, Дохе, Дубае, а также на турнирах серии «Мастерс» в Майами и Риме, играл в финале US Open.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович.