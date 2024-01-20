Павлюченкова снялась с парного матча на Australian Open из-за травмы
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова из‑за травмы снялась с парного разряде на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема». Об этом она сообщила в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).
«К сожалению, мне пришлось сняться с парного матча на Australian Open вместе с Вероникой Кудерметовой в связи с травмой живота, которую я получила в последней игре турнира в Аделаиде. Мне хотелось быть в лучшей форме на Australian Open, но всегда есть следующий раз. Пришло время перезагрузиться и восстановиться», — написала 32-летняя Павлюченкова в сторис.
Павлюченкова и Кудерметова должны были во втором круге сыграть против канадки Габриэлы Дабровски и австралийки Эрин Рутлифф.
В одиночном разряде Павлюченкова уступила во втором круге испанке Паоле Бадосе. В Аделаиде, турнире перед Australian Open, россиянка дошла до 1/4 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.
Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.
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