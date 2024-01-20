 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Павлюченкова снялась с парного матча на Australian Open из-за травмы

Россиянка Павлюченкова снялась с парного матча на Australian Open из-за травмы
Российская теннисистка вместе с соотечественницей Вероникой Кудерметовой дошла до второго круга, но теперь не сможет продолжить борьбу на турнире
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова из‑за травмы снялась с парного разряде на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема». Об этом она сообщила в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«К сожалению, мне пришлось сняться с парного матча на Australian Open вместе с Вероникой Кудерметовой в связи с травмой живота, которую я получила в последней игре турнира в Аделаиде. Мне хотелось быть в лучшей форме на Australian Open, но всегда есть следующий раз. Пришло время перезагрузиться и восстановиться», — написала 32-летняя Павлюченкова в сторис.

Три российские теннисистки вышли в 1/8 финала Australian Open
Спорт
Анна Калинская

Павлюченкова и Кудерметова должны были во втором круге сыграть против канадки Габриэлы Дабровски и австралийки Эрин Рутлифф.

В одиночном разряде Павлюченкова уступила во втором круге испанке Паоле Бадосе. В Аделаиде, турнире перед Australian Open, россиянка дошла до 1/4 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.

Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Анастасия Павлюченкова
Материалы по теме
Как Рублев ловил жука на корте во время матча Australian Open: видео
Спорт
Стала известна соперница Андреевой за выход в 1/4 финала Australian Open
Спорт
Рублев вслед за Хачановым вышел в 1/8 финала Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
В Южно-Сахалинске спали около 150 собак во время пожара в приюте Общество, 12:21
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 12:06
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе «Кадиса» к Абаскалю Спорт, 12:05
Красный полумесяц обвинил Израиль в атаке на больницу в секторе Газа Политика, 12:02
Вставную челюсть Черчилля продадут на аукционе Общество, 11:53
В Красноярске на рабочего упал строительный кран Общество, 11:44
Байден выразил надежду на скорую сделку по помощи Украине Политика, 11:32
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Месси не смог отличиться в первом матче после воссоединения с Суаресом Спорт, 11:30
Выброшенного из поезда в Кирове кота нашли мертвым Общество, 11:24
Павлюченкова снялась с парного матча на Australian Open из-за травмы Спорт, 11:15
В Саудовской Аравии представили проект стадиона к ЧМ-2034 Недвижимость, 11:00
В Испании сообщили, что Абаскаль может покинуть «Спартак» ради «Кадиса» Спорт, 10:46
Американские генералы усомнились в боеспособности армии Британии Политика, 10:46
Володин анонсировал проект о конфискации имущества за фейки об армии Политика, 10:25