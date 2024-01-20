Павлюченкова снялась с парного матча на Australian Open из-за травмы

Российская теннисистка вместе с соотечественницей Вероникой Кудерметовой дошла до второго круга, но теперь не сможет продолжить борьбу на турнире

Анастасия Павлюченкова (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова из‑за травмы снялась с парного разряде на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема». Об этом она сообщила в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«К сожалению, мне пришлось сняться с парного матча на Australian Open вместе с Вероникой Кудерметовой в связи с травмой живота, которую я получила в последней игре турнира в Аделаиде. Мне хотелось быть в лучшей форме на Australian Open, но всегда есть следующий раз. Пришло время перезагрузиться и восстановиться», — написала 32-летняя Павлюченкова в сторис.

Павлюченкова и Кудерметова должны были во втором круге сыграть против канадки Габриэлы Дабровски и австралийки Эрин Рутлифф.

В одиночном разряде Павлюченкова уступила во втором круге испанке Паоле Бадосе. В Аделаиде, турнире перед Australian Open, россиянка дошла до 1/4 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.

Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.