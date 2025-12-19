 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5 x 3,85 2 1,75 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,55 x 4,5 2 5,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,2 x 7,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,4 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,75 x 3,4 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6,1 x 4 2 1,57 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,2 x 6,7 2 13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 1,95 x 3,25 2 4,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Тренер ПСЖ заявил, что Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой

Тренер ПСЖ Луис Энрике: «Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой»
Луис Энрике объяснил, как российский голкипер получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка, из-за которого выбыл на несколько недель
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: NOUSHAD THEKKAYIL / EPA / ТАСС)

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил перелом руки во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго». Об этом сообщил главный тренер ПСЖ Луис Энрике, которого цитирует RMC.

Ранее 19 декабря ПСЖ объявил, что у российского голкипера диагностирован перелом левой руки. Вратарь пропустит от трех до четырех недель.

Тренер отметил, что точный момент травмы неясен. «Мы думаем, что это произошло на третьем пенальти, когда он сделал странное движение. У него перелом, и он отразил два последних пенальти, несмотря на травму», — сказал Луис Энрике.

Он добавил, что, вероятно, высокий уровень адреналина позволил Сафонову какое-то время не чувствовать боли. «Его энергия невероятна, но это карма», — заключил Луис Энрике.

Сам Сафонов в своем телеграм-канале поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил: «Что бы ни случилось, меня не сломать».

ПСЖ 17 декабря одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти и стал обладателем Межконтинентального кубка. Сафонов отразил четыре 11-метровых удара подряд и стал первым в истории ФИФА голкипером с таким результатом.

ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Матвей Сафонов ПСЖ Луис Энрике трамва Межконтинентальный кубок
Матвей Сафонов фото
Матвей Сафонов
футболист
25 февраля 1999 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка
Спорт
Митрофанов назвал историческим достижение Сафонова в финале турнира ФИФА
Спорт
«Изменил все». Как футбольный мир оценил историческую игру Сафонова
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 17:50
Отобравшийся на Олимпиаду Гуменник выиграл короткую программу на ЧР Спорт, 18:10
Умер основатель добровольческой бригады футбольных фанатов «Эспаньола» Общество, 18:09
Набиуллина рассказала о своем желании на Новый год Финансы, 18:09
ЦБ видит риск, что банки повысят тарифы из-за введения НДС на эквайринг Инвестиции, 18:00
ЦБ оставил курс доллара на выходные и 22 декабря выше ₽80 Инвестиции, 17:58
События недели на рынке майнинга и криптовалют Крипто, 17:55
Тренер ПСЖ заявил, что Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой Спорт, 17:51
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear Политика, 17:48
Axios анонсировал визит советников глав ЕС в США на переговоры по Украине Политика, 17:38
Путин — о мире, Украине и новых военных операциях. Главное с прямой линии Политика, 17:36
Sony получит контроль в компании-владельце прав на Чарли Брауна и Снупи Технологии и медиа, 17:24
Сломавший руку Матвей Сафонов обратился к болельщикам Спорт, 17:23
Набиуллина исключила снижение ключевой ставки «в режиме автопилота» Экономика, 17:20
Биткоину грозит самый убыточный за последние 7 лет конец года Крипто, 17:17