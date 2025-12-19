Тренер ПСЖ заявил, что Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой

Луис Энрике объяснил, как российский голкипер получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка, из-за которого выбыл на несколько недель

Матвей Сафонов (Фото: NOUSHAD THEKKAYIL / EPA / ТАСС)

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил перелом руки во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго». Об этом сообщил главный тренер ПСЖ Луис Энрике, которого цитирует RMC.

Ранее 19 декабря ПСЖ объявил, что у российского голкипера диагностирован перелом левой руки. Вратарь пропустит от трех до четырех недель.

Тренер отметил, что точный момент травмы неясен. «Мы думаем, что это произошло на третьем пенальти, когда он сделал странное движение. У него перелом, и он отразил два последних пенальти, несмотря на травму», — сказал Луис Энрике.

Он добавил, что, вероятно, высокий уровень адреналина позволил Сафонову какое-то время не чувствовать боли. «Его энергия невероятна, но это карма», — заключил Луис Энрике.

Сам Сафонов в своем телеграм-канале поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил: «Что бы ни случилось, меня не сломать».

ПСЖ 17 декабря одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти и стал обладателем Межконтинентального кубка. Сафонов отразил четыре 11-метровых удара подряд и стал первым в истории ФИФА голкипером с таким результатом.

ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.