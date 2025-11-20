Сменщик Станковича оценил готовность «Спартака» к дерби с ЦСКА
Футболисты «Спартака» будут в боевой готовности к дерби с ЦСКА в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил и.о. главного тренера «красно-белых» Вадим Романов, которого цитирует ТАСС.
Романов временно возглавил «Спартак» после отставки Деяна Станковича 11 ноября. Матч с ЦСКА пройдет 22 ноября на домашней арене «Спартака».
«У меня было много дерби в академии, молодежке, здесь в качестве помощника. Дерби — это дерби, отдельная игра, где все предельно мотивированы, заряжены отдавать все силы на победу. Будет полный стадион, мы хотим победить», — сказал Романов.
По словам Романова, тренировочный процесс после ухода Станковича «проходит отлично», все футболисты «заряжены» и готовятся к игре.
«Спартак» в этом сезоне уже встречался с ЦСКА 5 октября и проиграл со счетом 2:3.
ЦСКА идет вторым в турнирной таблице, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям, «Спартак» — шестой.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники