Тренер «Спартака» Романов: все «заряжены» на дерби с ЦСКА

Сменщик Станковича оценил готовность «Спартака» к дерби с ЦСКА

«Спартак» примет ЦСКА 22 ноября. На прошлой неделе клуб уволил Станковича. По словам и.о. главного тренера Романова, в «Спартаке» все «заряжены» и хотят обыграть ЦСКА

Вадим Романов (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Футболисты «Спартака» будут в боевой готовности к дерби с ЦСКА в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил и.о. главного тренера «красно-белых» Вадим Романов, которого цитирует ТАСС.

Романов временно возглавил «Спартак» после отставки Деяна Станковича 11 ноября. Матч с ЦСКА пройдет 22 ноября на домашней арене «Спартака».

«У меня было много дерби в академии, молодежке, здесь в качестве помощника. Дерби — это дерби, отдельная игра, где все предельно мотивированы, заряжены отдавать все силы на победу. Будет полный стадион, мы хотим победить», — сказал Романов.

По словам Романова, тренировочный процесс после ухода Станковича «проходит отлично», все футболисты «заряжены» и готовятся к игре.

«Спартак» в этом сезоне уже встречался с ЦСКА 5 октября и проиграл со счетом 2:3.

ЦСКА идет вторым в турнирной таблице, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям, «Спартак» — шестой.