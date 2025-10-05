 Перейти к основному контенту
«Спартак» проиграл ЦСКА, пропустив три мяча в первые 18 минут

«Спартак» проиграл ЦСКА в дерби, пропустив три мяча за первые 18 минут
ЦСКА повел 3:0 к 18-й минуте благодаря голам Глебова, Облякова и Кругового. «Спартак» к 57-й минуте сократил отставание до минимума, но сравнять счет так и не смог. Армейцы потеряли из-за травм Мусаева и Акинфеева
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов (Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА)

ЦСКА победил «Спартак» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2.

Армейцы уже к 18-й минуте повели 3:0: забили Кирилл Глебов (5-я минута), Иван Обляков (12, пенальти) и Данил Круговой (18). При этом в начале матча у хозяев повреждение получил Тамерлан Мусаев, которого сменил Алеррандро.

«Спартак», впервые пропустивший столько в матче чемпионата России за первые 20 минут, уже на 21-й сократил отставание благодаря Жедсону Фернандешу.

В концовке первого тайма у армейцев отменили еще один гол Облякова.

Во втором тайме «Спартак» забил еще один гол — на 57-й отличился Ливай Гарсия. В том эпизоде травму получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, которого сменил Владислав Тороп.

«Спартак» впервые пропустил три мяча за 20 минут в чемпионате России
Спорт
Голкипер &laquo;Спартака&raquo; Александр Максименко

«Спартак» впервые проиграл после дисквалификации Деяна Станковича — без главного тренера команда выиграла два матча в РПЛ и один в Кубке России.

В следующем туре ЦСКА 18 октября сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Спартак» примет «Ростов».

ЦСКА сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 24 очка. У «Спартака» прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия в РПЛ, команда занимает пятое место с 18 очками.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК ЦСКА Игорь Акинфеев Кирилл Глебов Данил Круговой Иван Обляков
