«Спартак» проиграл ЦСКА, пропустив три мяча в первые 18 минут
ЦСКА победил «Спартак» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2.
Армейцы уже к 18-й минуте повели 3:0: забили Кирилл Глебов (5-я минута), Иван Обляков (12, пенальти) и Данил Круговой (18). При этом в начале матча у хозяев повреждение получил Тамерлан Мусаев, которого сменил Алеррандро.
«Спартак», впервые пропустивший столько в матче чемпионата России за первые 20 минут, уже на 21-й сократил отставание благодаря Жедсону Фернандешу.
В концовке первого тайма у армейцев отменили еще один гол Облякова.
Во втором тайме «Спартак» забил еще один гол — на 57-й отличился Ливай Гарсия. В том эпизоде травму получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, которого сменил Владислав Тороп.
«Спартак» впервые проиграл после дисквалификации Деяна Станковича — без главного тренера команда выиграла два матча в РПЛ и один в Кубке России.
В следующем туре ЦСКА 18 октября сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Спартак» примет «Ростов».
ЦСКА сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 24 очка. У «Спартака» прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия в РПЛ, команда занимает пятое место с 18 очками.
