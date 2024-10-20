Валуев назвал троянским конем в боксе провалившую гендерный тест алжирку

Чемпионка Олимпиады Иман Хелиф, не прошедшая тесты на гендерное соответствие, объявила, что уйдет в профессионалы. Николай Валуев считает, что это навредит всему спорту

Иман Хелиф (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Депутат Госдумы и бывший чемпион WBA Николай Валуев заявил Sport24, что чемпионка Олимпиады Иман Хелиф станет троянским конем в системе профессионального бокса и всего спорта.

Хелиф ранее заявила, что планирует уйти в профессиональный бокс и у нее много предложений. Алжирка победила на Олимпиаде в Париже на фоне заявлений Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что спортсменки не прошли тесты на гендерное соответствие.

По словам Валуева, если Хелиф допустят к женским турнирам, «будет много вопросов к системе тестирования в мировом боксе».

«Профессиональный спорт — это прежде всего шоу, и в какой-то степени я понимаю тех, кто осыпает эту алжирку предложениями. В итоге они получат много денег и хайпа», — добавил Валуев.

Двукратная чемпионка России Азалия Аминева, отправившая Хелиф в нокдаун на мировом первенстве в 2023 году, но проигравшая ей решением судей, выступила против участия алжирки в женских боях.

«Я считаю неправильным, что такие спортсменки выступают в женских турнирах. Документов, подтверждающих, что Хелиф может выступать среди женщин, не было», — сказала боксерша Metaratings, отметив, что сама готова выйти против Хелиф, которой бросила вызов еще в августе.

В начале октября спецдокладчик ООН Рим Ансалем раскритиковала МОК за решение допустить к Олимпиаде Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня, «чей женский пол вызывал серьезные сомнения».

Обе боксерши выиграли в Париже золото.