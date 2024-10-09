Докладчик ООН осудила МОК за допуск проваливших гендерный тест боксерш
Спецдокладчик ООН Рим Ансалем раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к женскому турниру по боксу на Олимпиаде-2024 спортсменок с «сомнительной» гендерной принадлежностью. Она представила свой доклад на тему «Насилие в отношении женщин и девочек в спорте, его причины и последствия».
«Существуют обстоятельства, при которых определение пола является обоснованной, законной и пропорциональной процедурой, необходимой для обеспечения справедливости и безопасности в спорте. Например, на Олимпийских играх 2024 года в Париже женщины-боксеры должны были соревноваться с двумя боксерами, чей женский пол вызывал серьезные сомнения, однако Международный олимпийский комитет отказался проводить проверку на их половую принадлежность», — отмечено в документе.
Докладчик также подчеркнула, что благодаря современным технологиям «надежный секс-контроль» возможен даже с помощью простого мазка со слизистой оболочки щеки. По ее мнению, этот метод является безопасным и не ущемляет человеческое достоинство.
На Олимпийских играх в Париже, прошедших летом 2024 года, широкое обсуждение вызвал допуск к турниру по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые завоевали золотые медали в весовых категориях до 66 и 57 кг соответственно. Годом ранее спортсменок дисквалифицировали на чемпионате мира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA, позже МОК лишил ее признания) в связи с проваленными гендерными тестами.
Однако МОК признал боксерш женщинами и разрешил им участвовать в летней Олимпиаде в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что гендерные тесты Хелиф и Юйтин не были легитимными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».
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