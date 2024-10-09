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Докладчик ООН осудила МОК за допуск проваливших гендерный тест боксерш

Рим Ансалем уверена, что гендерный тест перед Играми был бы для этих спортсменок обоснованной мерой. Она отметила, что исследование можно провести не ущемляющим человеческое достоинство способом
Алжирская боксерша&nbsp;Иман&nbsp;Хелиф (слева) на Олимпиаде в Париже&nbsp;&nbsp;
Алжирская боксерша Иман Хелиф (слева) на Олимпиаде в Париже   (Фото: EPA)

Спецдокладчик ООН Рим Ансалем раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к женскому турниру по боксу на Олимпиаде-2024 спортсменок с «сомнительной» гендерной принадлежностью. Она представила свой доклад на тему «Насилие в отношении женщин и девочек в спорте, его причины и последствия».

«Существуют обстоятельства, при которых определение пола является обоснованной, законной и пропорциональной процедурой, необходимой для обеспечения справедливости и безопасности в спорте. Например, на Олимпийских играх 2024 года в Париже женщины-боксеры должны были соревноваться с двумя боксерами, чей женский пол вызывал серьезные сомнения, однако Международный олимпийский комитет отказался проводить проверку на их половую принадлежность», — отмечено в документе.

Докладчик также подчеркнула, что благодаря современным технологиям «надежный секс-контроль» возможен даже с помощью простого мазка со слизистой оболочки щеки. По ее мнению, этот метод является безопасным и не ущемляет человеческое достоинство.

На Олимпийских играх в Париже, прошедших летом 2024 года, широкое обсуждение вызвал допуск к турниру по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые завоевали золотые медали в весовых категориях до 66 и 57 кг соответственно. Годом ранее спортсменок дисквалифицировали на чемпионате мира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA, позже МОК лишил ее признания) в связи с проваленными гендерными тестами.

Однако МОК признал боксерш женщинами и разрешил им участвовать в летней Олимпиаде в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что гендерные тесты Хелиф и Юйтин не были легитимными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Международная ассоциация бокса (IBA) Олимпиада-2024 Иман Хелиф Линь Юйтин
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