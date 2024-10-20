Провалившая гендерный тест чемпионка Игр уйдет в профессиональный бокс
Чемпионка Олимпиады в Париже алжирка Иман Хелиф заявила, что начнет карьеру в профессиональном боксе. Слова спортсменки приводит алжирская газета En Nahar.
Хелиф сказала, что у нее «много предложений», но она еще не решила, какое из них выбрать. Она отметила, что уйдет в профессионалы «очень скоро».
Вокруг участия Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня в Олимпиаде разгорелся скандал из-за заявлений Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что обе провалили гендерные тесты и имеют мужской набор хромосом.
МОК заступился за спортсменок, назвав проверки IBA нелегитимными. Обе боксерши стали чемпионками Игр.
После Олимпиады спецдокладчик ООН Рим Ансалем раскритиковала МОК за нежелание провести проверку пола спортсменок, отметив, что существуют обстоятельства, при которых эта процедура является обоснованной для обеспечения справедливости и безопасности в спорте.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО
Залужный допустил уступку России территорий
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов