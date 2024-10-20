Провалившая гендерный тест чемпионка Игр уйдет в профессиональный бокс

Иман Хелиф заявила, что у нее много предложений из профессионального бокса. Она оказалась в центре скандала на Олимпиаде из-за сообщений о провале гендерного теста, но МОК за нее заступился, за что позднее был раскритикован в ООН

Иман Хелиф (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Чемпионка Олимпиады в Париже алжирка Иман Хелиф заявила, что начнет карьеру в профессиональном боксе. Слова спортсменки приводит алжирская газета En Nahar.

Хелиф сказала, что у нее «много предложений», но она еще не решила, какое из них выбрать. Она отметила, что уйдет в профессионалы «очень скоро».

Вокруг участия Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня в Олимпиаде разгорелся скандал из-за заявлений Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что обе провалили гендерные тесты и имеют мужской набор хромосом.

МОК заступился за спортсменок, назвав проверки IBA нелегитимными. Обе боксерши стали чемпионками Игр.

После Олимпиады спецдокладчик ООН Рим Ансалем раскритиковала МОК за нежелание провести проверку пола спортсменок, отметив, что существуют обстоятельства, при которых эта процедура является обоснованной для обеспечения справедливости и безопасности в спорте.