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Провалившая гендерный тест чемпионка Игр уйдет в профессиональный бокс

Провалившая гендерный тест чемпионка Олимпиады Иман Хелиф уйдет в профессионалы
Иман Хелиф заявила, что у нее много предложений из профессионального бокса. Она оказалась в центре скандала на Олимпиаде из-за сообщений о провале гендерного теста, но МОК за нее заступился, за что позднее был раскритикован в ООН
Иман Хелиф
Иман Хелиф (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Чемпионка Олимпиады в Париже алжирка Иман Хелиф заявила, что начнет карьеру в профессиональном боксе. Слова спортсменки приводит алжирская газета En Nahar.

Хелиф сказала, что у нее «много предложений», но она еще не решила, какое из них выбрать. Она отметила, что уйдет в профессионалы «очень скоро».

Вокруг участия Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня в Олимпиаде разгорелся скандал из-за заявлений Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что обе провалили гендерные тесты и имеют мужской набор хромосом.

МОК заступился за спортсменок, назвав проверки IBA нелегитимными. Обе боксерши стали чемпионками Игр.

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Фото:Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

После Олимпиады спецдокладчик ООН Рим Ансалем раскритиковала МОК за нежелание провести проверку пола спортсменок, отметив, что существуют обстоятельства, при которых эта процедура является обоснованной для обеспечения справедливости и безопасности в спорте.

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бокс Иман Хелиф
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