На принадлежащую Тимченко и Ротенбергу арену в Хельсинки проникли воры

Арену Helsinki Halli обесточили за неуплату счетов за электричество и некоторые замки не работали, пишет Helsingin Sanomat. Воры проникли туда через крышу. Пока не установлено, удалось ли им что-либо украсть

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В Хельсинки воры проникли внутрь спортивно-концертного комплекса Helsinki Halli, пишет Helsingin Sanomat (HS).

В ночь со среды на четверг взломщики пробрались на крышу, а затем в главный зал арены. Информацию подтвердил член правления Helsinki Halli Oy Кай Паананен.

Как передает HS, в прошлый понедельник, 9 сентября, арену обесточили за неуплату счетов за электричество. Здание питается от дизельного генератора, но мощности не хватает на обеспечение всех потребностей в энергии. В итоге некоторые замки, работающие от электричества, не функционируют.

«Воры, видимо, воспользовались этим неудачным стечением обстоятельств из-за отключения электроэнергии», — предположил источник издания.

Пока не установлено, было ли что-то украдено, полиция ведет расследование.

Helsinki Halli принадлежит Arena Events Ltd, ее основные владельцы — российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. Земля, на которой находится арена, принадлежит государству. Тимченко попал под санкции ЕС в 2014 году. После начала военной операции на Украине ограничения наложили на Бориса Ротенберга, отца Романа. Последний под санкциями не находится, но его активы замораживали по подозрению в оказании помощи Ротенбергу-старшему в обходе санкций.

Весной финские власти сообщали о планах выкупить Helsinki Halli. Как уточнял заммэра Хельсинки Пааво Архинмяки, в случае отказа владельцев будет запущен процесс экспроприации собственности. Ilta-Sanomat со ссылкой на источники писала, что у Финляндии недостаточно оснований для этой процедуры.