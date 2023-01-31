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Война санкций ,  
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Финская полиция арестовала налоговый платеж Романа Ротенберга в €120 тыс.

Helsingin Sanomat: Романа Ротенберг в помощи отцу в обходе санкций
По данным газеты, финская полиция заблокировала средства, которые Роман Ротенберг, сын попавшего под санкции ЕС Бориса Ротенберга, выплатил в качестве налога за отель. Он принадлежит компании, активы которой тоже заморожены

Финская полиция подозревает Романа Ротенберга, сына находящегося под санкциями бизнесмена Бориса Ротенберга, в помощи отцу в обходе санкций, пишет газета Helsingin Sanomat.

По информации издания, правоохранительные органы наложили арест на €120 тыс., которые Ротенберг-младший заплатил в качестве налога на имущество — спа-отель Långvik, который располагается неподалеку от Хельсинки. Отель, как пишет Helsingin Sanomat, принадлежит компании Centrum Tanskarla, а ею владеет Långvik Capital Романа Ротенберга.

Ротенберг-младший под санкциями не находится, однако активы его компании прошлой осенью заморозили, поскольку Борис Ротенберг был крупным кредитором Långvik Capital.

Решение о блокировке €120 тыс. 26 января вынес Окружной суд Хельсинки. «Необычно для финского законодательства то, что средства были конфискованы у налоговой службы, а не у моего клиента», — отметил адвокат Романа Ротенберга Микко Мантере.

Юрист добавил, что налог Ротенберг уплачивал из собственных средств, но не стал раскрывать происхождение денег.

Борис Ротенберг попал под европейские санкции в апреле прошлого года. Ранее он находился только под американскими санкциями (вместе с братом Аркадием его еще в 2014 году внесли в список SDN). 

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В 2017-м четыре европейских банка перестали обслуживать связанные с Ротенбергом счета, с которых он в том числе совершал оплату сборов в Финляндии (у него есть гражданство этой страны). Отказ был связан с американским законом, согласно которому банкам грозят вторичные санкции за «существенные финансовые транзакции» в интересах россиянина списка SDN.

Бизнесмен подавал иск в суд против банков, но в 2020-м проиграл дело. Окружной суд Хельсинки постановил, что Ротенберг не доказал, что является резидентом Европейской экономической зоны, а значит не может претендовать на базовые банковские услуги в соответствии с финским законом о кредитных институтах. Кроме того, суд согласился с доводами банков о том, что они не имели права по финскому законодательству принимать на себя риск блокировки доступа к американской финансовой системе.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
санкции обход санкций Борис Ротенберг Роман Ротенберг Финляндия
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