Спортивный директор «Спартака» впервые подвел итоги трансферной кампании
Причины продажи Соболева
Весной и летом «Спартак» и «Зенит» вели переговоры по трансферу Александра Соболева. По словам Томаша Амарала, форвард после матча против «Оренбурга» (0:2) признался, что не готов дальше играть за клуб. «Он напрямую мне и главному тренеру в лицо сказал, что плохо себя чувствует в команде, не чувствует мотивации. Мы лучше без Соболева. В этом клубе и мне нужны люди, которые хотят играть и биться за «Спартак». Соболев показал, что он не хочет», — сказал Амарал.
Почему не купили Кордобу и Глебова
Летом «Спартак» вел переговоры по покупке Джона Кордобы из «Краснодара», а также Даниила Глебова из «Ростова». По словам спортивного директора «Спартака», в обоих случаях проблемой стали финансы. «Мы делали запрос по Кордобе. «Краснодар» назвал свою сумму, футболист также назвал свою сумму. Внутри мы это дело обсудили и посчитали, что это не стоит того», — сказал Амарал.
В случае с Глебовым вопрос был только в цене на игрока, отметил функционер. «Клуб также делал запрос по Глебову, но после того как они узнали стоимость, клуб принял решение, что это не стоит того», — подчеркнул Амарал, добавив, что «красно-белые» продолжат следить за полузащитником.
Переговоры по Глушенкову, Пиняеву и Актюркоглу
Летом «Спартак» интересовался атакующими полузащитниками Керемом Актюркоглу из «Галатасарая», а также одними из лучших российских футболистов Максимом Глушенковым и Сергеем Пиняевым из «Локомотива». «Мы приняли отрицательное решение в случае с Глушенковым. Мы подписываем не только футболистов на поле, но и в раздевалку», — сказал Амарал, не уточнив фразу про раздевалку. В августе бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин говорил «Матч ТВ» о том, что Глушенков «задира, у него скверный характер, но помимо всего прочего он один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я встречал».
В случае с несостоявшимся переходу Актюркоглу, Амарал признался, что клуб не был близок к подписанию с ним контракта.
«Пиняев интересный игрок с хорошим потенциалом. Мы проанализировали цифры и приняли решение не брать его», — заключил спортивный директор «Спартака».
Трансфер Жозе и оценка за работу
Летом «Спартак» за €1,5 млн приобрел бразильского форварда Виллиана Жозе, который в прошлом сезоне забил 14 голов за испанский «Бетис». Футболист перед началом сезона имел лишний вес. До сих пор он не провел ни одного полноценного матча и не забил ни одного гола. «Конечно, тренеру Деяну Станковичу нравился Жозе. Для нас был сюрприз, когда он приехал в такой форме. Он в этом показал себя непрофессионально. Но уже сейчас он скинул достаточно», — заявил Амарал.
Свою работу функционер оценил на семь баллов из 10. «Состав «Спартака» способен бороться за победу в каждом матче. Я никогда не обещал титулов, но мы готовы побеждать в любой игре», — добавил он.
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