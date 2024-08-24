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Полузащитник сборной Турции отказался от перехода в «Спартак»

Полузащитник сборной Турции Актюркоглу отказался от перехода в «Спартак»
Заместитель председателя правления «Галатасарая» Ибрагим Хатипоглу заявил, что клуб согласовал со «Спартаком» трансфер Керема Актюркоглу, но полузащитник не договорился о личном контракте
Керем Актюркоглу
Керем Актюркоглу (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Полузащитник «Галатасарая» и сборной Турции Керем Актюркоглу отказался от перехода в московский «Спартак», хотя клубы согласовали трансфер. Об этом газете Sabah рассказал заместитель председателя правления «Галатасарая» Ибрагим Хатипоглу.

«Керем всегда мечтал играть в Европе. Мы достигли соглашения с московским «Спартаком», но он не смог договориться с российским клубом и не захотел уезжать. <...> На данный момент нет никаких других официальных предложений по Керему от других клубов», — сказал Хатипоглу.

Milliyet 15 августа писала, что «Спартак» и «Галатасарай» договорились о переходе Актюркоглу в московский клуб за €12 млн, а 25-летний футболист согласился на улучшенное предложение «красно-белых» — четырехлетний контракт с зарплатой €3 млн в год.

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«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу «Спартака».

Актюркоглу дошел со сборной Турции до 1/4 финала на недавнем Евро-2024, забив один гол в пяти матчах на турнире. Всего у него 34 игры и шесть голов на национальную команду.

За «Галатасарай» Актюркоглу играет с 2020 года, в прошедшем сезоне он провел 54 матча за турецкий клуб, забил 15 голов и сделал девять результативных передач.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва сборная Турции по футболу Галатасарай
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