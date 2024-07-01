«Спартак» объявил о переходе бразильского форварда Виллиана Жозе из «Бетиса»

«Спартак» объявил о переходе бразильского форварда из чемпионата Испании

Виллиан Жозе подписал контракт на два года. Форвард с 2021-го выступал за «Бетис», с которым выиграл Кубок Испании

Виллиан Жозе (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Бразильский форвард Виллиан Жозе, ранее выступавший в Испании за «Бетис», подписал двухлетний контракт со «Спартаком», сообщила пресс-служба московского клуба.

«Это классический центральный нападающий, которого отличают голевое чутье, сильный удар, классная игра головой», — отметили в клубе.

Бразильцу 32 года. В 2011–2016 годах права на игрока принадлежали уругвайскому «Депортиво» (Мальдонадо), который отдавал форварда в аренду бразильским «Сан-Паулу», «Гремио» и «Сантосу», «Лас Пальмасу» и мадридскому «Реалу».

В 2016-м Виллиан Жозе перешел в «Реал Сосьедад», а с 2021-го стал играть за «Бетис».

Бразилец выиграл Кубок Испании с «Реал Сосьедадом» (2020) и «Бетисом» (2022).

На его счету также 15 матчей за молодежную сборную Бразилии, с которой он выиграл чемпионат мира U20 в 2011 году.

«Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в РПЛ. В межсезонье команду возглавил Деян Станкович.