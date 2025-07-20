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Спорт ,  
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«Барселона» установила рекорд клуба по продажам футболок Ямаля

«Барселона» установила рекорд по продажам футболок Ямаля с 10-м номером
По данным COPE, «Барселона» зафиксировала рекорд клуба по объему продаж футболок за один день. По внутренним оценкам, каталонская команда заработала около €10 млн на этих продажах
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Judit Cartiel / Getty Images)

Испанская «Барселона» за первые сутки после смены игрового номера нападающего Ламина Ямаля продала 70 тыс. футболок с фамилией и номером игрока. Об этом сообщает COPE.

По данным COPE, в клубе зафиксировали исторический рекорд по объему продаж футболок за один день. По внутренним оценкам, каталонская команда заработала около €10 млн на этих продажах.

Футболки с 10-м номером и фамилией Ямаля были разосланы более чем в 170 стран.

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Ламин Ямаль

Ямаль 16 июля подписал контракт с «Барселоной» до 2031 года и сменил игровой номер на 10-й.

Ямаль — лучший молодой игрок прошедшего минувшим летом чемпионата Европы, рекордсмен Евро как самый молодой игрок и автор гола в истории турнира. Испания стала победителем того чемпионата.

В ноябре 2024 года футболист получил премию Golden Boy как лучший молодой футболист Европы. Также Ямаль является самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt (€200 млн).

В прошедшем сезоне Ямаль выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании. На счету футболиста было 55 матчей, 18 голов и 25 результативных передач во всех турнирах.

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Альвина Цаканян
Футбол ФК Барселона Ламин Ямаль
Ламин Ямаль фото
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
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