 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Беларусь Россия 1 5,5 x 4 2 1,65 Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,15 x 4,4 2 3 Баскетбол Лига ВТБ. Финал ЦСКА Зенит 1 1,48 x 2 2,65 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Уэльс 1 1,5 x 4,5 2 7,7 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Хорватия Чехия 1 2,05 x 3,45 2 3,9 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Молдова 1 1,08 x 12 2 34 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Северная Македония 1 14 x 4,05 2 1,35 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Мальта 1 1,04 x 17 2 100
Спорт ,  
0 

Ямаль в 17 лет стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt

Ямаль обошел в стоимости Мбаппе, Беллингема, Холанда и занял первое место в списке вместо Винисиуса
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль сместил бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора с первого места в списке самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt.

Портал поднял стоимость 17-летнего Ямаля со €180 млн до €200 млн, в то время как Винисиус потерял в стоимости €30 млн — до €170 млн.

Второе место в списке самых дорогих футболистов разделили французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, его английский одноклубник Джуд Беллингем и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд — стоимость всех троих Transfermarkt оценил в €180 млн.

Ямаль, в мае продливший контракт с «Барселоной» до 2031 года, 3 июня также был признан самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory) — он оценил его по собственному экономическому алгоритму в €402,3 млн.

Ямаль — лучший молодой игрок Евро-2024 и чемпион турнира, обладатель премии Golden Boy как лучший молодой футболист Европы, в завершившемся сезоне выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео

Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии

ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину

В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео

Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации

В США самолёт потерпел крушение. Видео

Силовики задержали мэра Красноярска. Детали

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Ламин Ямаль
Ламин Ямаль фото
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
Материалы по теме
Ямаль продлил контракт с «Барселоной»
Спорт
Ламин Ямаль в 17 лет побил рекорд в чемпионате Испании
Спорт
Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Мединский заявил об упущенном шансе Киева на мир на более мягких условиях Политика, 18:04
Орбан заявил о нежелании венгров умирать за Украину Политика, 17:59
В центре Москвы перекроют движение накануне Дня России Город, 17:59
В Ростовской области нашли сбежавшего кенгуру по кличке Сидней Общество, 17:57
ЦБ оставил официальный курс доллара ниже ₽80 Инвестиции, 17:50
«Умная» корзина и ИИ: эксперты назвали тренды отечественного e-com Стиль, 17:46
Израиль признал поставки комплексов Patriot Украине Политика, 17:43
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
Какие технологии будут определять развитие финтеха Отрасли, 17:43
Сборная России потеряла защитника перед матчем с Белоруссией Спорт, 17:38
Израиль решил выслать Грету Тунберг в кратчайшие сроки Политика, 17:37
АКРА подтвердила рейтинг кредитоспособности Pioneer на уровне А-(RU) Пресс-релиз, 17:35
Имущество бывшего замначальника по спецпроектам Минобороны арестовали Общество, 17:32
От производителей потребовали не называть пивные напитки джином и ромом Вино, 17:28