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Спорт ,  
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Ямаль подписал новый контракт с «Барселоной» и взял номер Месси

Самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt сменил номер с 19-го на 10-й
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Judit Cartiel / Getty Images)

Нападающий Ламин Ямаль в следующем сезоне будет выступать в «Барселоне» под 10-м номером. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Кроме того, 18-летний Ямаль официально подписал новый контракт с «Барселоной» до лета 2031 года.

Под 10-м номером в «Барселоне» с 2008 по 2021 год играл Лионель Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Ямаль в прошлом сезоне играл под 19-м номером, под которым также ранее играл Месси. «Десятка» в каталонском клубе освободилась после ухода Ансу Фати в «Монако».

Фото: «Барселона»
Фото: «Барселона»

Ямаль — лучший молодой игрок прошедшего прошлым летом чемпионата Европы, рекордсмен Евро как самый молодой игрок и автор гола в истории турнира. Испания стала победителем того чемпионата.

В ноябре 2024 года футболист получил премию Golden Boy как лучший молодой футболист Европы. Также Ямаль является самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt (€200 млн).

В прошедшем сезоне Ямаль выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании. На счету футболиста было 55 матчей, 18 голов и 25 результативных передач во всех турнирах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Ламин Ямаль ФК Барселона Лионель Месси
Ламин Ямаль фото
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
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