Ямаль подписал новый контракт с «Барселоной» и взял номер Месси

Самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt сменил номер с 19-го на 10-й

Ламин Ямаль (Фото: Judit Cartiel / Getty Images)

Нападающий Ламин Ямаль в следующем сезоне будет выступать в «Барселоне» под 10-м номером. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Кроме того, 18-летний Ямаль официально подписал новый контракт с «Барселоной» до лета 2031 года.

Под 10-м номером в «Барселоне» с 2008 по 2021 год играл Лионель Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Ямаль в прошлом сезоне играл под 19-м номером, под которым также ранее играл Месси. «Десятка» в каталонском клубе освободилась после ухода Ансу Фати в «Монако».

Фото: «Барселона»

Ямаль — лучший молодой игрок прошедшего прошлым летом чемпионата Европы, рекордсмен Евро как самый молодой игрок и автор гола в истории турнира. Испания стала победителем того чемпионата.

В ноябре 2024 года футболист получил премию Golden Boy как лучший молодой футболист Европы. Также Ямаль является самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt (€200 млн).

В прошедшем сезоне Ямаль выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании. На счету футболиста было 55 матчей, 18 голов и 25 результативных передач во всех турнирах.