Ямаль подписал новый контракт с «Барселоной» и взял номер Месси
Нападающий Ламин Ямаль в следующем сезоне будет выступать в «Барселоне» под 10-м номером. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.
Кроме того, 18-летний Ямаль официально подписал новый контракт с «Барселоной» до лета 2031 года.
Под 10-м номером в «Барселоне» с 2008 по 2021 год играл Лионель Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Ямаль в прошлом сезоне играл под 19-м номером, под которым также ранее играл Месси. «Десятка» в каталонском клубе освободилась после ухода Ансу Фати в «Монако».
Ямаль — лучший молодой игрок прошедшего прошлым летом чемпионата Европы, рекордсмен Евро как самый молодой игрок и автор гола в истории турнира. Испания стала победителем того чемпионата.
В ноябре 2024 года футболист получил премию Golden Boy как лучший молодой футболист Европы. Также Ямаль является самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt (€200 млн).
В прошедшем сезоне Ямаль выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании. На счету футболиста было 55 матчей, 18 голов и 25 результативных передач во всех турнирах.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров
Зеленский заявил об украинском «мощном пакете сдерживания» до прихода Трампа
Reuters: некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине
ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Азимут». Подробности
Мизулина раскритиковала законопроект о запрете на поиск в интернете запрещенных материалов
Армения подала заявку на вступление в ШОС
Израиль атаковал Генштаб армии Сирии в Дамаске
В Раде подрались депутаты. Видео
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов