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Дело Квинси Промеса ,  
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Квинси Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды

Сюжет
Дело Квинси Промеса
В Нидерландах бывшего футболиста «Спартака» приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды. Об этом сообщает De Telegraaf.

Отмечается, что футболист сейчас направляется в Нидерланды на самолете, зафрахтованном судебными органами. В полете его охраняют сотрудники Королевской военной полиции, которые для этого прилетели в Объединенные Арабские Эмираты.

De Telegraaf сообщил, что изначально планировалось отправить Промеса в Нидерланды регулярным рейсом KLM, но вероятность того, что Промеса сфотографируют туристы на борту, посчитали слишком большой. После посадки самолета Challenger 604 футболиста переведут в следственный изолятор, где он начнет отбывать наказание по двум делам: форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена.

Футболист был задержан в Дубае 12 июня. С конца февраля прошлого года он не мог покинуть страну. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП (позднее дело закрыли), а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов. В мае 2024-го Промеса освободили из-под стражи в Дубае до рассмотрения дела об экстрадиции, сезон он провел в составе местного клуба «Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. В общей сложности он провел 235 матчей за «Спартак», в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

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Футбол Квинси Промес ОАЭ Нидерланды экстрадиция ФК Спартак Москва
Квинси Промес фото
Квинси Промес
спортсмен, футболист
4 июня 1992 года
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