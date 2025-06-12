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Дело Квинси Промеса ,  
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Квинси Промеса задержали в Дубае

Квинси Промеса задержали в Дубае
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Дело Квинси Промеса
De Telegraaf пишет, что Промеса задержали дома в Дубае в районе полуночи. Адвокат подтвердил информацию, но не назвал причину. Ранее Промес пытался добиться приостановки ордера на арест
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в четверг ночью в его доме в Дубае, сообщает De Telegraaf.

Адвокат подтвердил задержание футболиста, но не дал других комментариев. Промеса поместили в изолятор временного содержания.

Источники связывают действия полиции с запросом голландской стороны об экстрадиции, в таком случае футболист отправится под конвоем на родину, отмечает газета.

Ранее на этой неделе Промес пытался договориться о приостановке ордера на его арест в Нидерландах на время рассмотрения апелляций, пообещав отбыть срок в случае проигрыша в суде.

Промес захотел пойти на сделку с голландским судом
Спорт
Квинси Промес

В Нидерландах Промеса приговорили к тюремным срокам по двум делам — за нападение с ножом на кузена (полтора года) и контрабанду более тонны кокаина (шесть лет). Футболист с февраля 2024 года находится в ОАЭ, которые не смог покинуть сначала из-за дела о ДТП (позднее закрыли), а потом из-за ареста по запросу голландской прокуратуры об экстрадиции.

Промес был игроком «Спартака» в 2014–2018 и 2021–2023 годах, стал с ним чемпионом России в 2017-м.

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Анна Сатдинова
Футбол Квинси Промес ОАЭ Нидерланды
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Квинси Промес
спортсмен, футболист
4 июня 1992 года
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