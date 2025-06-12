Квинси Промеса задержали в Дубае
Бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в четверг ночью в его доме в Дубае, сообщает De Telegraaf.
Адвокат подтвердил задержание футболиста, но не дал других комментариев. Промеса поместили в изолятор временного содержания.
Источники связывают действия полиции с запросом голландской стороны об экстрадиции, в таком случае футболист отправится под конвоем на родину, отмечает газета.
Ранее на этой неделе Промес пытался договориться о приостановке ордера на его арест в Нидерландах на время рассмотрения апелляций, пообещав отбыть срок в случае проигрыша в суде.
В Нидерландах Промеса приговорили к тюремным срокам по двум делам — за нападение с ножом на кузена (полтора года) и контрабанду более тонны кокаина (шесть лет). Футболист с февраля 2024 года находится в ОАЭ, которые не смог покинуть сначала из-за дела о ДТП (позднее закрыли), а потом из-за ареста по запросу голландской прокуратуры об экстрадиции.
Промес был игроком «Спартака» в 2014–2018 и 2021–2023 годах, стал с ним чемпионом России в 2017-м.
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