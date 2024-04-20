 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В «Спартаке» связались с Юраном по поводу возможного назначения тренером

В «Спартаке» связались с Юраном по поводу возможного назначения главным тренером
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что пока диалога нет, но в клубе в курсе о звонках Сергею Юрану, который возглавляет нижегородцев с апреля 2023 года
Сергей Юран
Сергей Юран (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

В «Спартаке» действительно связывались с главным тренером «Пари Нижний Новгород» Сергеем Юраном по поводу возможной работы в московском клубе. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик‑Гусейнов.

«[Нам об этом] известно. Мы находимся в стадии активного обдумывания. Нет никаких решений, тем не менее мысли имеются», — сказал Мелик‑Гусейнов.

На вопрос, будут ли попытки удержать Юрана в случае, если «Спартак» все же решится его пригласить, Мелик‑Гусейнов ответил: «Пока диалога нет. Как только он случится, то будем занимать активную позицию в обсуждении».

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля
Спорт
Гильермо Абаскаль

Ранее 20 апреля о том, что с Юраном связывались насчет возможной работы в «Спартаке», сообщил журналист Иван Карпов.

Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» после поражения от аутсайдера РПЛ «Сочи» в 24-м туре (0:1). Исполняющим обязанности главного тренера стал помощник испанца Владимир Слишкович.

Один из самых известных футбольных инсайдеров мира Фабрицио Романо 15 апреля сообщал, что голландец Паскаль Янсен является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

Юран, который во время карьеры футболиста играл за «Спартак», возглавил нижегородский клуб в апреле 2023 года. После 23 матчей в нынешнем сезона РПЛ команда занимает 10-е место.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Пари Нижний Новгород Сергей Юран
Материалы по теме
Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб из Второй лиги
Спорт
Назвавший судей опоссумами Юран заявил, что шокирован дисквалификацией
Спорт
Юран оскорбил судей после поражения от «Краснодара» в матче РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Бывшая первая ракетка мира Мугуруса завершила карьеру в 30 лет Спорт, 17:55
Умер азербайджанский актер театра и кино Юрий Омельченко Общество, 17:55
В ВСУ подтвердили расстрел полицейских военными в Винницкой области Политика, 17:23
В «Спартаке» связались с Юраном по поводу возможного назначения тренером Спорт, 17:23
Клуб Слуцкого победил «Наньтун» и вернулся в лидеры чемпионата Китая Спорт, 16:53
Зеленский признал, что Украина устала от конфликта Политика, 16:47
Рэпера Платину депортируют из России после концерта в Томске Общество, 16:45
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Литва решила защититься от России «испанскими лошадьми» Политика, 16:39
Илья Ковальчук пообещал скоро ответить на вопрос о продолжении карьеры Спорт, 16:33
«Металлург» выиграл второй матч у «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ Спорт, 16:27
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности Политика, 16:09
МЧС отчиталось о спасении двух человек и 12 кур в зоне паводка Общество, 16:06
«Локомотив» в большинстве не смог обыграть «Рубин» на чемпионате России Спорт, 15:56
ФСБ задержала на границе с Грузией украинца по подозрению в шпионаже Политика, 15:50