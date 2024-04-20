В «Спартаке» связались с Юраном по поводу возможного назначения главным тренером

В «Спартаке» связались с Юраном по поводу возможного назначения тренером

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что пока диалога нет, но в клубе в курсе о звонках Сергею Юрану, который возглавляет нижегородцев с апреля 2023 года

Сергей Юран (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

В «Спартаке» действительно связывались с главным тренером «Пари Нижний Новгород» Сергеем Юраном по поводу возможной работы в московском клубе. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик‑Гусейнов.

«[Нам об этом] известно. Мы находимся в стадии активного обдумывания. Нет никаких решений, тем не менее мысли имеются», — сказал Мелик‑Гусейнов.

На вопрос, будут ли попытки удержать Юрана в случае, если «Спартак» все же решится его пригласить, Мелик‑Гусейнов ответил: «Пока диалога нет. Как только он случится, то будем занимать активную позицию в обсуждении».

Ранее 20 апреля о том, что с Юраном связывались насчет возможной работы в «Спартаке», сообщил журналист Иван Карпов.

Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» после поражения от аутсайдера РПЛ «Сочи» в 24-м туре (0:1). Исполняющим обязанности главного тренера стал помощник испанца Владимир Слишкович.

Один из самых известных футбольных инсайдеров мира Фабрицио Романо 15 апреля сообщал, что голландец Паскаль Янсен является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

Юран, который во время карьеры футболиста играл за «Спартак», возглавил нижегородский клуб в апреле 2023 года. После 23 матчей в нынешнем сезона РПЛ команда занимает 10-е место.