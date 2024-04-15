Инсайдер назвал основного кандидата на пост тренера «Спартака»

Фабрицио Романо назвал Янсена основным кандидатом на пост тренера в «Спартак»

«Красно-белые» 14 апреля отправили в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля. Случилось это после гостевого поражения от аутсайдера чемпионата «Сочи»

Паскаль Янсен (Фото: Global Look Press)

Голландец Паскаль Янсен является одним из основных кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом написал в Twitter один из самых известных футбольных инсайдеров мира Фабрицио Романо.

«Красно-белые» 14 апреля отправили в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля. Случилось это после гостевого поражения в матче с «Сочи» (0:1). К ответному матчу с «Зенитом» в полуфинале Кубка России 17 апреля команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Янсена не впервые называют кандидатом на пост главного тренера «Спартака». Интернет-портал «Чемпионат» 8 апреля сообщил, что голландец скоро возглавит московский клуба. Источник «РБК Спорт» тоже говорили, что Янсен входит в число кандидатов.

Янсену 51 год. С декабря 2020-го по январь 2024-го он был главным тренером нидерландского АЗ. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате страны. До АЗ Янсен работал главным тренером «Йонг ПСВ», резервной команды ПСВ.

В весенней части чемпионата России «Спартак» одержал только одну победу в пяти играх, в четырех из которых не смог поразить ворота. За семь туров до финиша «Спартак» занимает седьмое место.

Романо является самым известным футбольным инсайдером. Он входит в топ-100 по подписчикам в Twitter.