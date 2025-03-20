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Дегтярев заявил, что с избранием Ковентри ждет возвращения России на Игры

Дегтярев: ждем возвращения России на олимпийский пьедестал при новой главе МОК
Дегтярев заявил, что в эпоху Ковентри во главе МОК станет более независимым и процветающим
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Razmik Zackaryan / Ura.ru / Global Look Press)

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поздравил двукратную олимпийскую чемпионку по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве с избранием на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам Дегтярева, блестящая карьера и вклад в развитие спорта сделали ее «одним из фаворитов этой кампании».

«Ждем, что в эпоху нового лидера олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернется на олимпийский пьедестал», — написал Дегтярев в телеграм-канале.

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Кирсти Ковентри

Ковентри — двукратная олимпийская чемпионка в плавании, в 2018 году стала министром спорта Зимбабве. В четверг, 20 марта, ее избрали главой МОК на сессии организации в Греции.

ОКР отстранен МОК с октября 2023 года за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце февраля Дегтярев заявил, что после изменения устава ОКР у МОК уже нет формальных причин для отстранения организации.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Кирсти Ковентри Михаил Дегтярев Олимпийский комитет России (ОКР)
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Кирсти Ковентри фото

Кирсти Ковентри

спортсменка, избранная глава МОК
16 сентября 1983 года
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