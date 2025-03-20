Дегтярев заявил, что с избранием Ковентри ждет возвращения России на Игры
Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поздравил двукратную олимпийскую чемпионку по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве с избранием на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).
По словам Дегтярева, блестящая карьера и вклад в развитие спорта сделали ее «одним из фаворитов этой кампании».
«Ждем, что в эпоху нового лидера олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернется на олимпийский пьедестал», — написал Дегтярев в телеграм-канале.
Ковентри — двукратная олимпийская чемпионка в плавании, в 2018 году стала министром спорта Зимбабве. В четверг, 20 марта, ее избрали главой МОК на сессии организации в Греции.
ОКР отстранен МОК с октября 2023 года за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце февраля Дегтярев заявил, что после изменения устава ОКР у МОК уже нет формальных причин для отстранения организации.
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