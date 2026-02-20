Голландская конькобежка выиграла на дистанции 1500 м на Олимпиаде

Серебро досталось норвежке Рагне Виклунн, бронза — канадке Валери Мальте

Антуанетта Де Йонг (Фото: Elsa / Getty Images)

Голландская конькобежка Антуанетта Де Йонг завоевала золото на дистанции 1500 м на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ее результат составил 1 минуту 54,09 секунды.

Второе время показала норвежка Рагне Виклунн (1.54,15), бронза досталась канадке Валери Мальте (1.54,40).

Де Йонг является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года и 2022 года, а также серебряным олимпийским призером 2018 года.

Виклунн ранее взяла серебро в Милане на дистанции 3000 м и бронзу на дистанции 5000 м.

Мальте ранее завоевала бронзовую медаль в забеге на 3000 м. Она также является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года по шорт-треку в эстафете и чемпионкой Игр-2022 в командной гонке.

Россиянка Елизавета Голубева, выступающая за Казахстан, заняла седьмое место. В июле 2023 года она объявила о смене гражданства. На ее счету шесть бронзовых медалей на чемпионатах мира, золото, серебро и две бронзы на чемпионатах Европы.

Из россиянок на Игры в нейтральном статусе приехали конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. 7 февраля Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м. Семенова примет участие в масс-старте 21 февраля.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.