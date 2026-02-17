Канадские конькобежки завоевали золото Олимпиады в гонке преследования

Серебро досталось команде Нидерландов, бронза — сборной Японии

Ивани Блонден, Изабелль Вайдеман, Валери Мальте (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Женская сборная Канады завоевала золото Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо в конькобежном спорте в командной гонке преследования.

В большом финале Ивани Блонден, Изабелль Вайдеман, Валери Мальте (2 минуты 55,81 секунды) победили команду Нидерландов (отставание 0,96 секунды).

В малом финале сборная Японии была быстрее команды США и получила бронзу.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Российские конькобежцы в командных соревнованиях на Олимпиаде не участвуют.