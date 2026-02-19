Китайский конькобежец с рекордом выиграл на дистанции 1500 м на Олимпиаде
Китайский конькобежец Нин Чжунъянь завоевал золото на дистанции 1500 м на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Его результат составил 1 минуту 41,98 секунды. Китаец установил новый олимпийский рекорд для этой дистанции.
Второе время показал американец Джордан Штольц (1.42,75), бронза досталась представителю Нидерландов Кьелду Нейсу (1.42,82).
Нин Чжунъянь в Милане ранее завоевал бронзовые медали на дистанции 1000 м и в командной гонке преследования. Штольц на этих Играх завоевал золото на дистанциях 1000 м и 500 м.
Сменивший гражданство россиянин Владимир Семирунний, который представляет Польшу, занял десятое место. Ранее он завоевал серебро на дистанции 10 тыс. м.
Из российских конькобежцев на Олимпиаде-2026 еще выступит Анастасия Семенова — в масс-старте 21 февраля.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
