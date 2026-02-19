 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,63 x 4,1 2 5,1 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,65 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,9 x 2,9 2 2,75 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 4,05 x 3,3 2 1,98 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,25 x 6,8 2 9,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,42 x 5,3 2 6,2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Китайский конькобежец с рекордом выиграл на дистанции 1500 м на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Серебро досталось американцу Джордану Штольцу, бронза — Кьелду Нейсу
Нин Чжунъянь
Нин Чжунъянь (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Китайский конькобежец Нин Чжунъянь завоевал золото на дистанции 1500 м на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Его результат составил 1 минуту 41,98 секунды. Китаец установил новый олимпийский рекорд для этой дистанции.

Второе время показал американец Джордан Штольц (1.42,75), бронза досталась представителю Нидерландов Кьелду Нейсу (1.42,82).

Нин Чжунъянь в Милане ранее завоевал бронзовые медали на дистанции 1000 м и в командной гонке преследования. Штольц на этих Играх завоевал золото на дистанциях 1000 м и 500 м.

Сменивший гражданство россиянин Владимир Семирунний, который представляет Польшу, занял десятое место. Ранее он завоевал серебро на дистанции 10 тыс. м.

Из российских конькобежцев на Олимпиаде-2026 еще выступит Анастасия Семенова — в масс-старте 21 февраля.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
конькобежцы Олимпиада-2026
Материалы по теме
Канадские конькобежки завоевали золото Олимпиады в гонке преследования
Спорт
Итальянские конькобежцы завоевали золото Олимпиады в гонке преследования
Спорт
Американский конькобежец Штольц выиграл второе золото на Олимпиаде-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Как США со ссылкой на Россию и КНР обосновали мощность ядерных тестов Политика, 20:57
В Петербурге выплата контрактникам выросла на ₽2 млн с начала года Политика, 20:51
Глава Федерации альпинизма рассказал о неверии в успех Филиппова на Играх Спорт, 20:45
Познер сравнил напряженность в мире сейчас и во время холодной войны
РАДИО
 Общество, 20:43
Петросян единственной из сильнейших заявила четверной прыжок на Играх Спорт, 20:43
Минобороны сообщило об уничтожении 34 дронов за четыре часа Политика, 20:42
Трамп на год продлил санкции против России Политика, 20:42
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Обыгравшая Андрееву теннисистка заявила, что в матче выиграли обе Спорт, 20:41
Times узнала, что Британия не дала США свои базы для удара по Ирану Политика, 20:35
Медведев назвал преувеличенными сообщения о «кадровом коллапсе» в России Общество, 20:31
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:30
Мэр Курска после критики Хинштейна вышел на улицу убирать снег Общество, 20:27
«Крылья Советов» арендовали аргентинского защитника Рекену Спорт, 20:25
В Белоруссии отпустили экс-соперника Лукашенко и осужденную за экстремизм Политика, 20:22