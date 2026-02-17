Итальянские конькобежцы завоевали золото Олимпиады в гонке преследования

Серебро досталось команде США, бронза — сборной Китая

Фото: Pasquale Golia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мужская сборная Италии завоевала золото Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо в конькобежном спорте в командной гонке преследования.

В большом финале Давиде Гьотто, Андреа Джованини и Микеле Мальфатти (3 минуты 39,20 секунды) победили команду США (отставание 4,51 секунды).

В малом финале сборная Китая была быстрее команды Нидерландов и получила бронзу.

Российские конькобежцы в командных соревнованиях на Олимпиаде не участвуют.