Итальянские конькобежцы завоевали золото Олимпиады в гонке преследования
Мужская сборная Италии завоевала золото Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо в конькобежном спорте в командной гонке преследования.
В большом финале Давиде Гьотто, Андреа Джованини и Микеле Мальфатти (3 минуты 39,20 секунды) победили команду США (отставание 4,51 секунды).
В малом финале сборная Китая была быстрее команды Нидерландов и получила бронзу.
Российские конькобежцы в командных соревнованиях на Олимпиаде не участвуют.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой