Реклама
Олимпиада-2026⁠,
0

Итальянские конькобежцы завоевали золото Олимпиады в гонке преследования

Сюжет
Олимпиада-2026
Серебро досталось команде США, бронза — сборной Китая
Фото: Pasquale Golia / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Pasquale Golia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мужская сборная Италии завоевала золото Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо в конькобежном спорте в командной гонке преследования.

В большом финале Давиде Гьотто, Андреа Джованини и Микеле Мальфатти (3 минуты 39,20 секунды) победили команду США (отставание 4,51 секунды).

В малом финале сборная Китая была быстрее команды Нидерландов и получила бронзу.

Российские конькобежцы в командных соревнованиях на Олимпиаде не участвуют.

Авторы
Теги
Иван Витченко
конькобежцы Олимпиада-2026
