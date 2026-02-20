 Перейти к основному контенту
Российских спортсменов пригласили на церемонию закрытия Олимпиады

Тренер: российских спортсменов пригласили на церемонию закрытия Олимпиады
Вице-президент Федерации альпинизма России рассказал, что серебряного призера Игр Филиппова позвали на церемонию закрытия 22 февраля и что там будут присутствовать российские лыжники и фигуристка Петросян
Никита Филиппов
Никита Филиппов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Российские спортсмены, в том числе выигравший серебро ски-альпинист Никита Филиппов, примут участие в церемонии закрытия Олимпиады в Италии, сообщил «РИА Новости» вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.

«Никита примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили еще вчера. Там и Аделия (Петросян) будет, и лыжники наши», — сказал Шабалин.

По его словам, те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, «все остаются на парад спортсменов в Вероне».

Как Россия завоевала первую медаль Олимпиады-2026. Фоторепортаж
Спорт
Никита Филиппов, Ориоль Кардона Коль и Тибо Ансельме

Церемония закрытия пройдет 22 февраля.

Всего на Игры в Италию приехали 13 россиян, они выступают в нейтральном статусе. Медаль завоевал пока только Филиппов — 19 февраля в спринте.

У лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой еще запланированы марафоны (21 и 22 февраля соответственно), у конькобежки Анастасии Семеновой — масс-старт (21 февраля).

В церемонии открытия 6 февраля россияне не участвовали. После старта Игр в МОК заявляли, что решение об участии россиян в церемонии закрытия будет принято по ходу соревнований.

РБК направил запрос в Олимпийский комитет России.

