Российских спортсменов пригласили на церемонию закрытия Олимпиады
Российские спортсмены, в том числе выигравший серебро ски-альпинист Никита Филиппов, примут участие в церемонии закрытия Олимпиады в Италии, сообщил «РИА Новости» вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.
«Никита примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили еще вчера. Там и Аделия (Петросян) будет, и лыжники наши», — сказал Шабалин.
По его словам, те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, «все остаются на парад спортсменов в Вероне».
Церемония закрытия пройдет 22 февраля.
Всего на Игры в Италию приехали 13 россиян, они выступают в нейтральном статусе. Медаль завоевал пока только Филиппов — 19 февраля в спринте.
У лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой еще запланированы марафоны (21 и 22 февраля соответственно), у конькобежки Анастасии Семеновой — масс-старт (21 февраля).
В церемонии открытия 6 февраля россияне не участвовали. После старта Игр в МОК заявляли, что решение об участии россиян в церемонии закрытия будет принято по ходу соревнований.
РБК направил запрос в Олимпийский комитет России.
