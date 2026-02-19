 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Как Россия завоевала первую медаль Олимпиады-2026. Фоторепортаж

Главные кадры завоевания первой медали России на Олимпиаде-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринтерской гонке на Олимпиаде и принес России первую медаль на Играх-2026. Как это было — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Никита Филиппов, Ориоль Кардона Коль и Тибо Ансельме
Никита Филиппов, Ориоль Кардона Коль и Тибо Ансельме (Фото: Alexis Boichard / Getty Images)

Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринтерской гонке на Олимпийских играх 2026 года.

Никита Филиппов
Никита Филиппов
(Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Соревнования прошли в сильный снегопад в Бормио.

Никита Филиппов
Никита Филиппов
(Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Никита Филиппов
Никита Филиппов
(Фото: Christian Petersen / Getty Images)

В финале 23-летний Филиппов показал результат 2 минуты 35,5 секунды.

Никита Филиппов
Никита Филиппов
(Фото: Dustin Satloff / Getty Images)

Золотую медаль выиграл испанец Ориоль Кардона Коль (2.34,03), бронзу — француз Тибо Ансельме (2.36,34).

Испанец Ориоль Кардона Коль, Никита Филиппов и&nbsp;француз Тибо Ансельме&nbsp;
Испанец Ориоль Кардона Коль, Никита Филиппов и француз Тибо Ансельме 
(Фото: Christian Petersen / Getty Images)

После завоеванного серебра Филиппов заявил в своем телеграм-канале: «Ну что, ребят, мужик сказал, мужик сделал, вот она медаль. Кто там не верил мне в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», — сказал Филиппов на видео, держа в руке свою медаль.

Никита Филиппов
Никита Филиппов
(Фото: Dustin Satloff / Getty Images)

Филиппов первым из российских спортсменов, которые выступают на Олимпиаде в Италии, завоевал медаль.

Никита Филиппов, Ориоль Кардона Коль и Тибо Ансельме
Никита Филиппов, Ориоль Кардона Коль и Тибо Ансельме
(Фото: Dustin Satloff / Getty Images)

Ски-альпинизм дебютировал в программе Игр в 2026 году. Этот вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.

Никита Филиппов, Ориоль Кардона Коль&nbsp;и Тибо Ансельме
Никита Филиппов, Ориоль Кардона Коль и Тибо Ансельме
(Фото: Dustin Satloff / Getty Images)

Альвина Цаканян
Олимпиада-2026 Никита Филиппов
Никита Филиппов фото
Никита Филиппов
спортсмен
22 ноября 2002 года
