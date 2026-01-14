 Перейти к основному контенту
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 1,95 x 3 2 4,9 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,18 x 2,9 2 3,95 Футбол Англия. Кубок Лиги Челси Арсенал 1 3,7 x 3,45 2 2,12 Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 9,5 x 6,2 2 1,23 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,5 x 3,9 2 1,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
ЧМ-2026⁠,
0

Гашек назвал недостаточным отказ от 17 тыс. билетов на ЧМ-2026 в США

Сюжет
ЧМ-2026
Олимпийский чемпион заявил, что страна, «где демократия увядает, а насилие и репрессии процветают», не должна проводить крупные турниры
Доминик Гашек
Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Чемпион Олимпиады 1998 года в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек снова призвал лишить США права проводить большие спортивные турниры.

В соцсети Х Гашек сделал скриншот новости портала Roya News о том, что почти 17 тыс. болельщиков аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года в знак протеста против политики США.

«17 тыс. сданных билетов? Этого недостаточно! Страна, где демократия увядает, а насилие и репрессии процветают... И страна, которая не уважает международное право, не должна принимать чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры», — написал Гашек.

Ранее Гашек уже говорил, что США не должны принимать матчи ЧМ-2026.

Чемпионат мира по футболу должен пройти с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

США 3 января провели военную операцию против Венесуэлы. Она началась с массированных ударов по объектам на территории страны, после этого американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил политику обвинения в «наркотерроризме».

Также Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. По его словам, он готов это сделать даже без согласия жителей Гренландии.

На днях президент США заявил, что его глобальные полномочия ограничены только «собственной моралью», а решение о соблюдении международного права остается на его усмотрение.

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 Доминик Гашек
