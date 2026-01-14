Гашек назвал недостаточным отказ от 17 тыс. билетов на ЧМ-2026 в США

Олимпийский чемпион заявил, что страна, «где демократия увядает, а насилие и репрессии процветают», не должна проводить крупные турниры

Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Чемпион Олимпиады 1998 года в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек снова призвал лишить США права проводить большие спортивные турниры.

В соцсети Х Гашек сделал скриншот новости портала Roya News о том, что почти 17 тыс. болельщиков аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года в знак протеста против политики США.

«17 тыс. сданных билетов? Этого недостаточно! Страна, где демократия увядает, а насилие и репрессии процветают... И страна, которая не уважает международное право, не должна принимать чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры», — написал Гашек.

Ранее Гашек уже говорил, что США не должны принимать матчи ЧМ-2026.

Чемпионат мира по футболу должен пройти с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

США 3 января провели военную операцию против Венесуэлы. Она началась с массированных ударов по объектам на территории страны, после этого американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил политику обвинения в «наркотерроризме».

Также Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. По его словам, он готов это сделать даже без согласия жителей Гренландии.

На днях президент США заявил, что его глобальные полномочия ограничены только «собственной моралью», а решение о соблюдении международного права остается на его усмотрение.