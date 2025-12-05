Сборные Мексики и ЮАР сыграют в матче открытия ЧМ-2026

Встреча состоится 11 июня в Мехико на стадионе «Ацтека»

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

В первом матче чемпионата мира по футболу 2026 года сыграют сборные Мексики и ЮАР.

Встреча состоится 11 июня в Мехико, на стадионе «Ацтека», который вмещает 87 523 зрителя.

Жеребьевка группового турнира ЧМ-2026 проходит в Вашингтоне.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси). Мексика и Канада примут по 13 матчей, США — 78.