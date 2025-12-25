 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Спорт
0

Плющенко заявил, что Трусова сможет восстановить четверные прыжки

Плющенко: Трусова может вернуться в спорт и восстановить четверные прыжки
В августе 2025 года Трусова родила сына и уже тренируется в общей группе академии Плющенко. По словам тренера, она уже вовсю исполняет тройные прыжки
Александра Игнатова (Трусова)
Александра Игнатова (Трусова) (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (Трусова) сможет вернуться в большой спорт и восстановить четверные прыжки. Об этом «РИА Новости» заявил тренер фигуристки Евгений Плющенко.

«Саша приходит на тренировки и занимается в общей группе академии. <...> Она может вернуться. Характер у Александры чемпионский. Восстанавливается она на удивление быстро. Через три месяца после родов уже шпарит вовсю тройные прыжки», — сказал Плющенко.

Он также считает, что 21-летняя фигуристка, несмотря на длительный перерыв, сможет вернуть четверные прыжки.

«Мы ведь с ней восстановили четверной лутц перед контрольными прокатами в прошлом году, хотя времени было очень мало. Верю в Александру, но нужно понимать: ей предстоит пройти очень сложный путь», — добавил тренер.

В августе 2024 года Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла его фамилию. Через год у пары родился сын Михаил.

Трусова на Олимпиаде в Пекине в 2022 году первой в истории Игр смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. Она также является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы.

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Евгений Плющенко Александра Трусова (Игнатова) фигурное катание
Евгений Плющенко фото
Евгений Плющенко
тренер по фигурному катанию, спортсмен, фигурист
3 ноября 1982 года
