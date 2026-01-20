Гуменник установил рекорд в короткой программе среди россиян

Гуменник установил рекорд России в короткой программе на турнире памяти Грушмана

Готовясь к Олимпиаде в Милане, фигурист на турнире памяти П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге установил новый рекорд России в короткой программе

Петр Гуменник (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Отобравшийся на Олимпиаду фигурист Петр Гуменник установил новый рекорд в короткой программе среди россиян, набрав 109,05 балла на турнире памяти П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге.

23-летний чемпион России превзошел предыдущее достижение, принадлежавшее Евгению Семененко (108,29 балла на Мемориале Панина 2024 года).

После короткой программы Гуменник идет на первом месте. Вторую позицию занимает Семен Соловьев (88,53 балла), третью — Илья Строганов (74,22 балла).

После выступления Гуменник прокомментировал в беседе с Sport24 свой прокат: «Представлял, что это была Олимпиада сегодня, олимпийская тренировка, должен быть олимпийский лутц. Проверил, попробовал, все получилось».

Фигурист является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России. В октябре МОК допустил Гуменника и Аделию Петросян на Олимпийские игры 2026 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин начнутся 10 февраля, у женщин — 17 февраля.