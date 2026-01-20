 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 6,2 x 4,7 2 1,47 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,6 x 5,6 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,25 x 4,15 2 1,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,7 x 3,2 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,3 x 5,9 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3,1 x 3,85 2 2,13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,6 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,15 x 7,2 2 22 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,45 x 3,8 2 2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Гуменник установил рекорд в короткой программе среди россиян

Гуменник установил рекорд России в короткой программе на турнире памяти Грушмана
Готовясь к Олимпиаде в Милане, фигурист на турнире памяти П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге установил новый рекорд России в короткой программе
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Отобравшийся на Олимпиаду фигурист Петр Гуменник установил новый рекорд в короткой программе среди россиян, набрав 109,05 балла на турнире памяти П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге.

23-летний чемпион России превзошел предыдущее достижение, принадлежавшее Евгению Семененко (108,29 балла на Мемориале Панина 2024 года).

После короткой программы Гуменник идет на первом месте. Вторую позицию занимает Семен Соловьев (88,53 балла), третью — Илья Строганов (74,22 балла).

После выступления Гуменник прокомментировал в беседе с Sport24 свой прокат: «Представлял, что это была Олимпиада сегодня, олимпийская тренировка, должен быть олимпийский лутц. Проверил, попробовал, все получилось».

Фигурист является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России. В октябре МОК допустил Гуменника и Аделию Петросян на Олимпийские игры 2026 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин начнутся 10 февраля, у женщин — 17 февраля.

Петр Гуменник
фигурное катание Петр Гуменник
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
