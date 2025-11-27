 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

МОК допустил Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026

МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
Гуменник и Петросян выиграли отборочный турнир в Пекине в сентябре, МОК направил им приглашение для участия в Играх-2026
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник допущены к участию в зимней Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В сентябре Гуменник и Петросян выиграли отборочный турнир в Пекине, для поездки на Игры им требовалось одобрение специальной комиссии МОК.

Они стали первыми россиянами, допущенными на Олимпиаду, им направлено приглашение. Также МОК допустил белорусскую фигуристку Викторию Сафонову.

МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже, — при условии прохождения квалификации, с рядом ограничений и прохождения проверки на соответствие нейтральному статусу.

В каких видах россиян допустили до отбора на зимнюю Олимпиаду
Спорт
Фото:Getty Images

Петросян является действующей чемпионкой России, Гуменник был четвертым на последнем чемпионате страны, но завоевал золото в финале Гран-при России. В арсенале обоих фигуристов есть четверные прыжки.

Российские спортивные пары и танцоров на льду к отбору на Олимпиаду не допустили.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 Петр Гуменник Аделия Петросян
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
