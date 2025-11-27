МОК допустил Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник допущены к участию в зимней Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
В сентябре Гуменник и Петросян выиграли отборочный турнир в Пекине, для поездки на Игры им требовалось одобрение специальной комиссии МОК.
Они стали первыми россиянами, допущенными на Олимпиаду, им направлено приглашение. Также МОК допустил белорусскую фигуристку Викторию Сафонову.
МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже, — при условии прохождения квалификации, с рядом ограничений и прохождения проверки на соответствие нейтральному статусу.
Петросян является действующей чемпионкой России, Гуменник был четвертым на последнем чемпионате страны, но завоевал золото в финале Гран-при России. В арсенале обоих фигуристов есть четверные прыжки.
Российские спортивные пары и танцоров на льду к отбору на Олимпиаду не допустили.
