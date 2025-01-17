Овечкин принес победу «Вашингтону» и сократил отставание от Гретцки
Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 21-ю шайбу в сезоне НХЛ и принес победу клубу в гостевом матче с «Оттава Сенаторз».
Единственный гол за весь матч был забит в овертайме (63-я минута). Овечкин увеличил общее число своих голов в чемпионатах НХЛ до 874, сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги за всю историю до 20 шайб.
Кроме того, капитан «Вашингтона» установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забил: голкипер «Оттавы» Леэви Мериляйнен стал 179-м на счету российского нападающего.
Овечкина признали первой звездой матча. Второй звездой стал Мериляйнен, отразивший 26 бросков из 27, третьей — вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон, отразивший все 24 броска.
10 января на главной странице сайта НХЛ запустили счетчик с количеством голов, которые еще осталось забить Овечкину в регулярных чемпионатах, чтобы побить рекорд Гретцки.
Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото
Как устроен рынок безалкогольного вина в России и почему он растет
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео
В Москве подешевела аренда недорогого жилья. Причины
В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото
Какие китайские машины ржавеют быстрее всего
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов