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Тренер «Вашингтона» назвал удивительным новый рекорд Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Карбери назвал новый рекорд Овечкина удивительным
В матче против «Оттавы» капитан «Вашингтона» установил рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым он забил (179), улучшив достижение Яромира Ягра
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери считает удивительным новый рекорд Александра Овечкина. Об этом он заявил после матча с «Оттава Сенаторз».

В этой игре 39-летний россиянин стал автором единственной шайбы, отличившись в овертайме. Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забил: голкипер «Оттавы» Леэви Мериляйнен стал 179-м на счету российского нападающего. Овечкин побил рекорд чеха Яромира Ягра.

«Просто похвала и отчет об этом достижении Овечкина займет 10-страничное эссе. Мы просто продолжаем ставить галочки в его выдающейся карьере — голы разным вратарям, на разных аренах и против разных команд. То, что он делает, — это удивительно», — сказал Карбери, которого цитирует сайт НХЛ.

Овечкин принес победу «Вашингтону» и сократил отставание от Гретцки
Спорт
Александр Овечкин

Для Овечкина это был 134-й победный гол в карьере, рекорд принадлежит Ягру (135).

На счету Овечкина 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 20 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» набрал 65 очков в 45 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Спенсер Карбери
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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