Спорт⁠,
0

Мусаева признали лучшим тренером месяца в РПЛ во второй раз подряд

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером турнирной таблицы РПЛ
Мурад Мусаев
Мурад Мусаев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признан лучшим тренером месяца в Российской премьер-лиги (РПЛ) во второй раз подряд. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

В ноябре—декабре «Краснодар» одержал победу в матчах со «Спартаком» (2:1), «Крыльями Советов» (5:0) и ЦСКА (3:2), а также сыграл вничью с «Балтикой» (1:1) и «Локомотивом» (1:1).

Лучшего тренера определили эксперты РПЛ, «Матч Премьер» и болельщики. В опросе экспертов лиги первое место разделили Мусаев и Андрей Талалаев («Балтика»). Специалисты телеканала отдали первенство Талалаеву. Однако, поскольку в решающем голосовании болельщиков победил Мусаев, итоговая награда была присуждена ему.

Мусаев стал лучшим тренером второй раз подряд. Ранее он уже получал награду в октябре.

«Краснодар» ушел на перерыв лидером турнирной таблицы РПЛ. После 18 матчей на счету команды 40 очков. На втором месте расположился «Зенит» (39), на третьем — московский «Локомотив» (37).

Авторы
Теги
Рената Утяева
Российская премьер-лига (РПЛ) Мурад Мусаев ФК Краснодар

