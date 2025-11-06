РПЛ назвала лучшего тренера октября
Возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев стал обладателем приза лучшему тренеру октября в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщила пресс-служба турнира.
Мусаев выиграл голосование экспертов лиги, в то время как комментаторы «Матч ТВ» выбрали лучшим Михаила Галактионова («Локомотив»), а болельщики — Фабио Челестини (ЦСКА).
В таких ситуациях приоритет получает выбор экспертов лиги, отметили в РПЛ.
«Краснодар» — единственная команда РПЛ, ни разу не проигравшая в трех турах октября. Кубанский клуб обыграл всухую «Ахмат» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Рубин» (1:0) и вернулся на первое место в таблице.
