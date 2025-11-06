 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 2,07 x 3,6 2 3,75 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,63 x 4,3 2 4,9 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,65 x 4 2 5,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,8 x 3,2 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,4 x 3,3 2 2,18 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,8 x 3,55 2 2,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

РПЛ назвала лучшего тренера октября

Мусаева признали лучшим тренером октября в РПЛ
«Краснодар» в октябре выиграл все три матча, причем всухую. Мурад Мусаев выиграл голосование экспертов РПЛ, при этом болельщики признали лучшим Фабио Челестини, а комментаторы «Матч ТВ» — Михаила Галактионова
Мурад Мусаев
Мурад Мусаев (Фото: Официальный сайт ФК «‎Краснодар» )

Возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев стал обладателем приза лучшему тренеру октября в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщила пресс-служба турнира.

Мусаев выиграл голосование экспертов лиги, в то время как комментаторы «Матч ТВ» выбрали лучшим Михаила Галактионова («Локомотив»), а болельщики — Фабио Челестини (ЦСКА).

В таких ситуациях приоритет получает выбор экспертов лиги, отметили в РПЛ.

«Краснодар» — единственная команда РПЛ, ни разу не проигравшая в трех турах октября. Кубанский клуб обыграл всухую «Ахмат» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Рубин» (1:0) и вернулся на первое место в таблице.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар Мурад Мусаев
Материалы по теме
Забившего с нулевого угла Воробьева признали лучшим игроком октября в РПЛ
Спорт
«Балтика» победила клуб Черчесова и вернулась в топ-4 в РПЛ
Спорт
«Спартак» пожаловался в РФС на два решения судьи в игре с «Краснодаром»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Песков дал совет НАТО, как реагировать на слова Путина Политика, 13:35
В Петербурге переход на станцию метро затопило из-за прорыва трубы Общество, 13:33
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Продажи «Москвичей» упали на 42% в октябре Авто, 13:30
Семья погибшего при атаке дрона в Волгограде получит 1 млн рублей Политика, 13:29
Суд не стал включать детей Тимура Иванова в дело о конфискации имущества Общество, 13:29
Шесть человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса в Москве Общество, 13:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
РПЛ назвала лучшего тренера октября Спорт, 13:26
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 13:22
На ЗАЭС назвали единственную угрозу для работы станции Политика, 13:18
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки беспилотников Политика, 13:16
Президент Польши обвинил Украину в неблагодарности Политика, 13:15
РАНХиГС возглавила рейтинг вузов RAEX по госуправлению Общество, 13:08