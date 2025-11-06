РПЛ назвала лучшего тренера октября

«Краснодар» в октябре выиграл все три матча, причем всухую. Мурад Мусаев выиграл голосование экспертов РПЛ, при этом болельщики признали лучшим Фабио Челестини, а комментаторы «Матч ТВ» — Михаила Галактионова

Мурад Мусаев (Фото: Официальный сайт ФК «‎Краснодар» )

Возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев стал обладателем приза лучшему тренеру октября в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщила пресс-служба турнира.

Мусаев выиграл голосование экспертов лиги, в то время как комментаторы «Матч ТВ» выбрали лучшим Михаила Галактионова («Локомотив»), а болельщики — Фабио Челестини (ЦСКА).

В таких ситуациях приоритет получает выбор экспертов лиги, отметили в РПЛ.

«Краснодар» — единственная команда РПЛ, ни разу не проигравшая в трех турах октября. Кубанский клуб обыграл всухую «Ахмат» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Рубин» (1:0) и вернулся на первое место в таблице.